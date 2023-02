Gobernador del Biobío denuncia que Bomberos debieron retirarse de un predio tras ser amenazados con armas por desconocidos

Durante esta jornada, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz (ex-DC), ahondó sobre hechos delictuales que se han perpetrado en la zona en relación a los siniestros que afectan a la zona sur del país, advirtiendo que el personal de Bomberos, que se encuentra combatiendo las intensas llamas, ha sido amenazado por desconocidos, incluso con armas de fuego, debiendo retirarse de un predio que se incendiaba.

Al respecto, la autoridad manifestó a 24 Horas que, en el Comité de Emergencia de la comuna de Negrete, “el superintendente de Bomberos señalaba que el personal que había concurrido a combatir incendios se había tenido que retirar de un predio porque lo habían amenazado con escopeta y arma blanca”.

Asimismo, Díaz señaló que, en la misma sesión de dicho comité, un representante de una empresa forestal que se encontraba prestando servicios en las emergencias habría precisado que personas a bordo de una camioneta color gris “andaban generando incendios”.

Cabe recordar que estas acusaciones realizadas por el gobernador del Biobío se suman a denuncias que ha recibido en los últimos días, las que apuntan a intencionalidad para provocar el fuego.

“En Contulmo, el alcalde, personal de Bomberos, Carabineros y gente de atención de salud municipal, me dicen que en la salida de Contulmo prendieron (fuego) en distintos lugares de la ruta a una distancia más o menos de 60 metros fuego. Recorrí ese camino y estaban las evidencias, la naturaleza no es tan perfecta para ser ordenada de esa forma”, había asegurado, añadiendo que “en los Ángeles, el alcalde me relata que tres personas fueron detenidas supuestamente haciendo un asado con un bidón con acelerante”.

En ese contexto, autoridades de la Fiscalía del Biobío han señalado que, por la forma de los focos, los puntos de inicio del fuego, la lejanía de fuentes de calor, son características que dan indicios de que los incendios no son casuales. No obstante, es necesario distinguir un incendio provocado de un incendio intencional.

Según datos de la Corporación Nacional Forestal, en la Región del Biobío son 21 los incendios forestales que se encuentran en combate, los que han devastado más de 156 mil hectáreas de vegetación.