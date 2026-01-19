Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman (UDI), entregó un balance de los incendios registrados en esa zona y........

De acuerdo con el último balance de las autoridades, hasta ahora los siniestros en Ñuble y Biobío han consumido 25 mil hectáreas y terminado con la vida de 19 personas.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, la autoridad regional aseguró que “no está controlado el incendio. Las condiciones siguen siendo adversas, muy favorables para los incendios forestales, por tanto lo que menos podemos hacer es bajar los brazos".

“Hay pocas denuncias de presunta desgracia, solo 10 en el caso de Concepción, que yo conozca. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero no tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas, o sea, las imágenes son muy, muy duras. Liquén, es un sector básicamente que estaba poblado por personas mayores, entonces yo creo que el resultado del operativo que se realice por los distintos órganos pertinentes va a ser muy, muy duro para todos, digamos”, añadió.

Giacaman también acotó que es probable que los incendios hayan sido causados por acción humana: “Hay claramente una intencionalidad. Ahora, ¿con qué fin? Yo me imagino que son gente que tiene problemas mentales también en su corazón, que está dispuesta a generar daño".

Por otra parte, si bien reconoció que hubo un trabajo de prevención en esta materia llevado a cabo por Conaf, “este incendio en particular reunió todas las condiciones para generar lo que generó (...) se hizo un trabajo de prevención, creo que no tuvo el efecto que se podría haber esperado”.

En cuanto a su evaluación de las primeras horas tras la emergencia, Giacaman abordó la demora que hubo para la puesta en marcha del Estado de Catástrofe. “Creo que fue un error demorarse tanto en la firma, o sea, entre el anuncio y la firma hubo una demora que yo creo que era injustificada, pero sí, maravilloso que se haya hecho (...) Si tú comunicas con tiempo quizás y le dan un toque de queda, ya generas una sensación distinta en el ambiente, de más control de parte de la autoridad”.

El gobernador también hizo hincapié en la reconstrucción. “Y yo quiero decir, a nosotros no nos interesa ser Valparaíso. No queremos que nos pase a las personas damnificadas de nuestra región, les pase lo que les ha pasado dramáticamente a los damnificados del Valparaíso y Viña del Mar. Y por eso yo espero que la conversación del gobierno saliente con el gobierno entrante sea la mejor”.