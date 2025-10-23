Gobernador Orrego por falso alguacil: “No es bueno que distintas personas se arroguen responsabilidades o funciones que no corresponden”

Durante la mañana de este jueves, el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al falso alguacil que habría seguido a los delincuentes que provocaron la muerte de un menor de 12 años en Recoleta, señalando que " yo creo que no es bueno que distintas personas se arroguen responsabilidades o funciones que no corresponden".

A pesar de esto, según complementó el gobernador “no nos perdamos, aquí hay un grupo de delincuentes que cometen un delito y que matan a un niño, ellos son los responsables”.

“La responsabilidad de este pseudo-alguacil es distinta, pero creo que la primera responsabilidad es, por supuesto, de quienes cometieron el delito”, señaló.

En la ocasión, Orrego también cuestionó que los sujetos, que tenían un amplio prontuario policial estuvieran en libertad señalando que “no entiendo por qué estaban libres cometiendo delitos y costándole la vida a un menor de edad”.

Por su parte, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, también se refirió al respecto señalando que “yo creo en el Estado de Derecho y espero que efectivamente la Justicia actúe de la manera más severa. Para eso también nos hemos hecho parte de una querella criminal con nombre y apellido en contra de estas personas”.

“Respecto del hecho mismo, yo no sé si esto era un hecho efectivamente evitable, pero creo que si no, yo creo que el llamado de las autoridades siempre es a la responsabilidad”, agregó apuntando que “si yo veo que ocurre un delito flagrante, trato de auxiliar a la víctima, la conduzco a un lugar donde esté segura, colaboro con las denuncias, no necesariamente actúo en una situación como esa porque finalmente lo que significa es mayor riesgo”.

El alcalde además expresó que “yo sé que las detenciones ciudadanas están contempladas en la ley, pero efectivamente muchas veces cuando esto pasa, las personas que actúan también salen perjudicadas”.

En tanto, respecto al amplio prontuario de estos sujetos mencionó que " nuestro sistema es falente, pero la labor y la contribución que podemos hacer las autoridades, no solamente a criticar esto, sino que a contribuir y llamar al legislador a que mejore las leyes", agregando que en los próximos días sostendrá una reunión con el Ministro Cordero.