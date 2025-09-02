Gobierno aclara que no han recibido una petición formal para patrocinar el proyecto que declara el 17 de septiembre como feriado

Luego de que el Congreso rechazara la propuesta de la diputada Camila Musante (ind.-PPD) para declarar como feriado el 17 de septiembre de 2025, la parlamentaria instó al gobierno a patrocinar el proyecto con el argumento de que beneficiaría al turismo y el comercio nacional.

Este martes, en medio de la presentación del plan Por un 18 Seguro, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, aclaró que por ahora no han recibido una petición formal para patrocinar la iniciativa legislativa. Sin embargo, manifestó la disposición de la cartera a aportar con los datos necesarios para el debate.

“No hemos tenido la petición formal, cuando eso ocurra entregaremos la información en función de las proyecciones de movimiento turista. Esa es la información que nosotros podemos entregar para que sea la mejor decisión. Como le digo, podrían llegar a equipararse, tanto las salidas como las llegadas. Los gastos en general son en todos los lugares donde se realizan las fiestas y se reducen en los restaurantes tradicionales y eso genera sin duda tensión para una parte importante de la industria", precisó.

Al ser consultada por los beneficios de la iniciativa, la subsecretaria indicó que “tiene de bueno y tiene también de tensión”.

En esa línea, añadió: “Por un lado, aumentar un día es más posibilidad. Si se viaja en Chile, nos aumenta la cantidad de días que nos importa que estén todos los turistas internos viajando por nuestro país. Ahora, de las regiones que salen estos turistas, disminuye el gasto dentro del lugar y eso es una mayor tensión sin duda, sobre todo para el mundo de la gastronomía".

Asimismo, señaló: “Nosotros sin duda vamos a entregar todos los datos que sean relevantes al momento de poder entregar la información a diputados y diputadas que están empujando esta iniciativa y en función de eso podrán ver desde dónde salen cada uno de los turistas, de qué regiones y a qué regiones llegan".