Gobierno argentino firma extradición de Galvarino Apablaza y traslado se ejecutaría este jueves

En sólo horas la extradición de Galvarino Apablaza a Chile sería una realidad. Esto, luego de que el gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, firmara el acto administrativo que estaba pendiente.

De esta forma, de acuerdo con fuentes que conocen del proceso, lo más probable es que la extradición del exfrentista se ejecute este jueves 12 de marzo.

Tras su traslado al país, Apablaza deberá ser presentado ante la ministra Paola Plaza, quien es la encargada de llevar el proceso en su contra. Éste se encuentra acusado por el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards.

Al ser consultada por el medio Clarín, la exministra de Seguridad de Argentina y actual senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Patricia Bullrich, confirmó la determinación y sostuvo que “Argentina no puede ser una tierra que refugie a asesinos que mataron en sus países”.

De acuerdo con lo señalado por el ahora exministro de Seguridad, Luis Cordero a TVN, las coordinaciones policiales necesarias para que Apablaza sea traído a Chile ya se han realizado.

“Este es un tema en que nosotros estábamos coordinados con Argentina. Hay un tema que tenía que ver con la ejecutividad de la resolución. El procedimiento ya está coordinado con la Policía de Investigaciones, incluyendo el transporte, así que vamos a esperar la notificación formal, que era lo único que faltaba, para el transporte de los policías y luego el traslado a Chile”, dijo el otrora secretario de Estado.

Explicó, en la misma línea, que: “Faltada la firma de la resolución final del presidente. Y eso ya se produjo. Con eso hay una notificación al Estado de Chile y el resto de las coordinaciones con la Policía de Investigaciones ya está trabajado”.