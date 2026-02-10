Gobierno asegura que hay disposición “a entregar todos los antecedentes” tras informe de Contraloría sobre pagos sin respaldo y sobreprecios por megaincendio

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó el informe de la Contraloría General de la República en torno a los desórdenes y falta de control detectados en la entrega de ayudas tras el megaincendio ocurrido en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana el año 2024.

El Informe Final de Observaciones N° 503, de 2025, de la Contraloría Regional de Valparaíso, concluyó que la delegación presidencial, cuando fue comandada por Sofía González, pagó por servicios no acreditados, se aplicaron sobreprecios de hasta 557% y se omitieron controles básicos en contratos de emergencia por más de $8.900 millones. Los antecedentes fueron remitidos a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Además se ordenó al municipio de Viña del Mar, liderado por Macarena Ripamonti (Frente Amplio), el inicio de sumarios administrativos por el desorden en la gestión de ayudas, donaciones y recursos públicos en torno a la tragedia.

“Es muy importante que cada vez que la Contraloría lleva a cabo un procedimiento de una fiscalización o una auditoria a cualquier servicio público, el servicio público y este gobierno, han estado plenamente dispuestos a responder y entregar todos los antecedentes necesarios. Este caso no va a ser la excepción", resaltó la autoridad.

En esa línea, señaló -en relación al informe número 528 del mismo ente contralor- que la Delegación Presidencial de Valparaíso, emitió un comunicado “donde señala cómo han mantenido plena disposición durante este proceso para entregar toda la información que fue requerida, que se entregó oportunamente” y también se anunció la realización de sumarios. Además, señaló que la delegación prepara la respuesta a los requerimientos que se instruyeron por parte de la Contraloría.

Consultado respecto a una autocrítica desde el gobierno, por cómo el Ejecutivo ha llevado los procesos de ayudas a damnificados, Ramos afirmó que “todos los momentos de emergencia producen una convulsión y un shock en la ciudadanía muy importante".

“Yo creo que todos los sectores políticos, independiente de su posición, tenemos que mantener una actitud muy responsable en esos momentos”, añadió Ramos en torno a los cuestionamientos a las autoridades que encabezan los organismos señalados por la Contraloría.

En ese sentido, Ramos afirmó que durante una emergencia rige una máxima de que ante una catástrofe o emergencia “uno se tiene que poner a disposición del que estaba trabajando por responder rápidamente al dolor de la ciudadanía”.

“Muchas veces vemos que, en el último tiempo, las tragedias están siendo utilizadas para diferentes tipos de análisis políticos o de golpear al adversario político, por diferentes cosas”, lamentó el subsecretario del Interior.

En esa línea, afirmó que las irregularidades detectadas por la Contraloría se deben esclarecer y que hay que dejar que “las instituciones hagan su trabajo”.