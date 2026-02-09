SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gobierno confirma denuncias sobre falsos damnificados que habrían intentado obtener beneficios mediante ficha FIBE

    "Son antecedentes que maneja Desarrollo social y Familia en el sentido de que han llegado denuncias y han presentado los antecedentes respectivos al Ministerio Público. Afortunadamente, en base a la catástrofe general no se trata de una actividad masificada", informó el subsecretario de gobierno, Erwin Díaz.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El subsecretario general de gobierno, Erwin Díaz, entregó un balance de las ayudas temprana que se han otorgado a las víctimas de los incendios en el sur del país y se refirió a los casos de falsos damnificados que denunció el alcalde de Penco, Rodrigo Díaz.

    La autoridad de gobierno señaló en conversación con 24 Horas que “catastramos 4.441 personas a través de la ficha FIBE según el reporte que ha entregado el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y esto nos permitió entrar primero con el bono de recuperación, un bono de recuperación que ya se ha pagado a más de 4.300 personas".

    Seguidamente, anunció que esta semana se hará llegar a las familias afectadas el Bono de Acogida Universal y que en materia de habitabilidad transitoria “hemos dado la opción de la vivienda de emergencia que está desde el primer momento, pero también el bolsillo electrónico de emergencia para la autoconstrucción”.

    En esa línea, especificó que más de 110 viviendas han sido instaladas en la Región del Biobío, la más afectada, y que más de 500 están en proceso de gestión. Respecto del aumento de proveedores de viviendas transitorias que exigió la semana pasada el Presidente Gabriel Boric, señaló que eso “ya está ocurriendo”.

    En cuanto a los falsos damnificados que denunció el alcalde de Penco, que habrían sido detectados mediante el proceso de verificación de la Ficha Básica de Emergencia, mencionó que estas personas “arriesgan penas de cárcel en primer lugar y qué bueno que así sea, porque no se puede jugar con la vulnerabilidad de las personas que han sido afectadas por los incendios y en esto quiero ser súper tajante, son personas que estafan, que intentan beneficiarse inescrupulosamente de un beneficio que entrega el Estado a familias que han vivido un proceso muy doloroso".

    Al ser consultado sobre si tiene más información de posibles vulneraciones a la ficha FIBE, respondió que “son antecedentes que maneja Desarrollo social y Familia en el sentido de que han llegado denuncias y han presentado los antecedentes respectivos al Ministerio Público. Afortunadamente, en base a la catástrofe general no se trata de una actividad masificada y por tanto que tuviera riesgo para todas las familias damnificadas”.

    Más sobre:Erwin DíazReconstrucciónIncendiosRegión del BiobíoFalsos damnificadosAyudas tempranas

    Portada del dia

