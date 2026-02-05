SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    El Mandatario cierra este jueves su gira por Aysén, un despliegue con foco en seguridad, salud y conectividad.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric. ANDRES PINA/ATON CHILE

    En el cierre de su gira por la Región de Aysén, el Presidente Gabriel Boric hizo un nuevo llamado al Parlamento para aprobar en la primera semana marzo, previo al cambio de mando, el proyecto de sala cuna universal.

    El Mandatario instó al Congreso a sacar adelante la emblemática iniciativa luego de encabezar la promulgación de la Ley de Sistemas Medianos, para zonas extremas.

    “Yo quiero hacerle un llamado de corazón al Parlamento, porque hoy día tenemos un consenso técnico respecto a una política pública que lleva demasiados años esperando y que su ausencia ha llevado a la discriminación de las mujeres y a la dificultad para ellas de ingresar al mundo laboral, que es la política de sala cuna”, dijo.

    Las palabras del Jefe de Estado se dan luego del enfrentamiento por la paralización del proyecto en el Parlamento, que se mantuvo centrado inicialmente en las críticas del gobierno a la UDI, en particular por no convocar a la comisión de Educación del Senado para permitir el avance del trámite de dicha iniciativa.

    “Congreso de Chile, saquemos sala cuna en marzo. Yo les digo desde acá, esto no se trata de qué gobierno pone la firma y por eso le propongo también al nuevo gobierno que esto no puede ser una cuestión de quién se lleva los créditos de esto, lo que importa son las mujeres de Chile, lo que importa son los niños y las niñas de Chile. Saquemos la ley de sala cuna las primeras semanas de marzo y que el próximo gobierno sea el que promulgue la ley. Yo no estoy preocupado de esas cosas, a mí lo que me preocupa es que las mujeres de Chile y los niños y niñas de Chile tengan mejores políticas públicas”, remarcó.

    Reconstrucción lenta

    En la parte final de su alocución, desde Río Ibáñez, Boric también se refirió a la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios en el sur del país y reconoció la lentitud en la instalación de viviendas, que ha sido una de las críticas surgidas desde la oposición.

    “Yo como Presidente de la República estoy trabajando 24-7 en todas las tareas que me demanda este cargo. Pero no me olvido de Penco, de Tomé y Concepción. No me olvido tampoco ni de Ñuble, ni de La Araucanía, donde sufrieron incendios. Y por eso quiero decirles que, ante las críticas, en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón”, señaló.

    Y luego agregó: “Yo voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante. Efectivamente hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia, que se puede explicar por múltiples factores que tienen que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores”.

    El Jefe de Estado afirmó que le exigió a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia “y que se apure el tranco, porque acá, independiente de las críticas que puedan haber entre quienes estamos en política, es la gente la que no puede esperar”.

    De esta manera, el Presidente cierra su visita al extremo sur del país, un despliegue que tuvo su foco en seguridad, salud y conectividad. Boric tenía programado trasladarse este jueves a Magallanes, para regresar mañana viernes a Santiago, sin embargo, el paso por su tierra natal se canceló por motivos personales.

