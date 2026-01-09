SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gobierno de Santiago presenta parrilla de actividades culturales para el verano

    El gobernador de la RM destacó que Santiago "está más vivo y entretenido que nunca".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El Gobierno de Santiago presentó una serie de panoramas que se desarrollarán en la Región Metropolitana durante este verano.

    El gobernador regional, Claudio Orrego, afirmó que durante el 2025 2,5 millones de turistas habrían visitado la capital. En ese sentido, apuntó a que este año se supere esa cifra.

    “Cada día demostramos que somos un destino completo: con cordillera, ríos, vinos, barrios con identidad, cultura y una gastronomía de primer nivel. Este verano, Santiago está más vivo y entretenido que nunca”, aseveró.

    La agenda de verano incluye actividades nuevas impulsadas por el Gore y otras emblemáticas de cada comuna.

    Actividades para enero y febrero

    • Parque Bustamante: Feria de Vinos “Quinta Alegre en Parque Bustamante” 10 y 11 de enero| 12:00 a 21:00 horas.
    • Barrio Bellavista: Disfruta Bellavista. 17 de enero | 11:00 a 20:00 horas.
    • Mercado París–Londres: 17 y 18 de enero | 12:00 a 20:00 horas.
    • Mercado Colores de Yungay: 24 de enero | 12:00 a 21:00 horas.
    • Vive Lastarria en Verano: 31 de enero | 12:00 a 21:00 horas.
    • Festival Santiago Te Amo. 14 de febrero | 12:00 a 22:00 horas.

    A eso se suman actividades locales de cada comuna, entre ellas se encuentran:

    • Fiesta de la Sandía y la Expo Paine Rural en Paine.
    • Festival de Teatro Juan Radrigán en Quilicura.
    • Festival de las Artes Escénicas en Recoleta.
    • Festival de Teatro Escena de Montaña en San José de Maipo
    • Campeonato Nacional de Cueca Jóvenes en San Pedro.
    • Semana Alhuina en Alhué.
    • Beer Fest de María Pinto.
    • Festival Internacional de Jazz de Providencia.
    • 33° edición del Festival Internacional Teatro a Mil.
