Gobierno de Santiago presenta parrilla de actividades culturales para el verano

El Gobierno de Santiago presentó una serie de panoramas que se desarrollarán en la Región Metropolitana durante este verano.

El gobernador regional, Claudio Orrego, afirmó que durante el 2025 2,5 millones de turistas habrían visitado la capital. En ese sentido, apuntó a que este año se supere esa cifra.

“Cada día demostramos que somos un destino completo: con cordillera, ríos, vinos, barrios con identidad, cultura y una gastronomía de primer nivel. Este verano, Santiago está más vivo y entretenido que nunca”, aseveró.

La agenda de verano incluye actividades nuevas impulsadas por el Gore y otras emblemáticas de cada comuna.

Actividades para enero y febrero

Parque Bustamante: Feria de Vinos “Quinta Alegre en Parque Bustamante” 10 y 11 de enero| 12:00 a 21:00 horas.

Barrio Bellavista : Disfruta Bellavista. 17 de enero | 11:00 a 20:00 horas.

Mercado París–Londres : 17 y 18 de enero | 12:00 a 20:00 horas.

Mercado Colores de Yungay : 24 de enero | 12:00 a 21:00 horas.

Vive Lastarria en Verano: 31 de enero | 12:00 a 21:00 horas.

Festival Santiago Te Amo. 14 de febrero | 12:00 a 22:00 horas.

A eso se suman actividades locales de cada comuna, entre ellas se encuentran: