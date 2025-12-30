SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno designa a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas y desiste de Patricia Muñoz

    Anteriormente había trascendido que el Ejecutivo se había inclinado por la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, lo que generó polémica debido al avanzado estado de embarazo de la abogada y a que, en consideración de ello, pronto tendría que hacer uso de su licencia de prenatal y posnatal.

    Por 
    Paz Rubio
     
    María Catalina Batarce
    Foto: linkedin.

    La tarde de este martes el gobierno designó a Macarena Cortés como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

    Desde el Ejecutivo comunicaron que la abogada asumirá su cargo el 1 de enero del año entrante e hicieron un breve repaso de su trayectoria profesional.

    Cortés cuenta con estudios de postítulo en justicia restaurativa en la Universidad de Ginebra, en gerencia social y políticas públicas en Flacso, en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en Unicef y Universidad de Diego Portales, y responsabilidad penal adolescente en la Universidad de Chile.

    También desde el Ministerio de Justicia precisaron que, hasta ahora, la profesional se desempeñaba como jefa de la División de Reinserción Social de la cartera encabezada por el ministro Jaime Gajardo (PC).

    En su linKedin, Cortés destaca que antes de desempeñarse en ese cargo fue abogada en el Sename (2003-2006) y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2006-2010). Igualmente, en la misma secretaría de Estado ejerció como jefa del Departamento de Menores (2010-2016).

    Cabe recordar que la ley que crea la nueva repartición fue promulgada el pasado 5 de noviembre, en una ceremonia encabezada por el Presidente Boric en el Palacio de La Moneda.

    En la ocasión, el Jefe de Estado destacó que con este nuevo servicio ahora “es posible y es un derecho de las víctimas tener atención integral jurídica, pero también psicológica, también social”.

    Por su parte, en la misma oportunidad Gajardo indicó: “Es un gran paso que está dando nuestro país para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a la justicia, a una justicia oportuna, eficiente, profesional. Que las personas puedan acceder a la justicia sin depender de sus medios económicos, y por lo mismo es tan relevante, porque el acceso a la justicia es lo que viabiliza el ejercicio de otros derechos”.

    ¿Y Patricia Muñoz?

    Con la comunicación realizada por el Ministerio de Justicia, quedó en evidencia que el nombre que inicialmente había sido considerado para liderar el nuevo servicio, el de la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, quedó en el camino.

    Esto, en medio de la serie de cuestionamientos que surgieron cuando se conoció que el Presidente se había inclinado por ella para poner en marcha el servicio. Principalmente, se reprochó por parte de personeros de oposición que se optara por una persona que pronto tendría que hacer uso de licencia por algunos meses y que tendría fuero, por el hecho de estar pronta a dar a luz.

    Más allá de los cuestionamientos, como pudo conocer este medio, Boric había estimado que Muñoz reunía las credenciales necesarias para liderar el organismo y, por lo mismo, desde Justicia se habían puesto en contacto con la abogada para que fuera ella quien asumiera.

    Sin embargo, en medio de las evaluaciones también quedó en evidencia que la otrora defensora de la Niñez no era la favorita en Justicia y eso, aseguran conocedores del proceso, terminó primando en la determinación.

    Del nuevo servicio

    Entre las principales características del nuevo servicio, como han destacado desde el Ejecutivo, está que unifica la asistencia judicial y la atención de víctimas de delitos en un servicio público de carácter nacional.

    Crea la Defensoría de las Víctimas, que entregará atención integral jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, en particular a aquellos más violentos. Igualmente, tiene como misión promover la resolución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación familiar obligatoria para evitar que los conflictos lleguen a tribunales y se alcancen soluciones.

    Asimismo, desde el gobierno han enfatizado que este nuevo organismo tendrá aparejada la existencia de centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia, debiendo promover, además, de medios remotos de atención para asegurar cobertura permanente en todo el territorio nacional.

    Su implementación será gradual, con una duración máxima de puesta en marcha de 18 meses. Empezará en la zona norte, desde Arica hacia Valparaíso.

    Más sobre:GobiernoMacarena CortésDefensoría de las VíctimasPatricia Muñoz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes

    Declaran alerta roja para Tomé por incendio forestal que ha destruido tres viviendas: se solicitó evacuar zona

    Elizalde llama a la responsabilidad en velorio de bombero fallecido en Litueche: “Que esta desgracia no sea en vano”

    Senapred declara alerta roja para Mulchén por incendio forestal potenciado por condiciones climáticas: solicitan evacuación de dos sectores

    Declaran alerta roja en Ñiquén por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años de cárcel

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años de cárcel

    2.
    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    3.
    Superintendencia de Educación obliga a colegios particulares a aplicar procedimiento de Aula Segura

    Superintendencia de Educación obliga a colegios particulares a aplicar procedimiento de Aula Segura

    4.
    Cierran tres estaciones de Línea 1 de Metro por persona en la vía

    Cierran tres estaciones de Línea 1 de Metro por persona en la vía

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes
    Chile

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes

    Declaran alerta roja para Tomé por incendio forestal que ha destruido tres viviendas: se solicitó evacuar zona

    Elizalde llama a la responsabilidad en velorio de bombero fallecido en Litueche: “Que esta desgracia no sea en vano”

    Deudas fuera de la banca crecen en Chile: mujeres deben menos, pero refinancian más
    Negocios

    Deudas fuera de la banca crecen en Chile: mujeres deben menos, pero refinancian más

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre

    Antonio Cantó deja la gerencia general de Bupa tras casi cinco años y en su reemplazo llega Rafael Córdova

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos
    Tendencias

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique
    El Deportivo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique

    El grosero error de Dibu Martínez que pavimentó la goleada de Arsenal sobre Aston Villa

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita
    Mundo

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina