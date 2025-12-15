Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

El gobierno confirmó en la tarde de este lunes que enviará una nota de protesta a Colombia por los dichos del mandatario de ese país, Gustavo Petro, sobre las elecciones en Chile.

Luego del contundente triunfo del representante de la oposición, José Antonio Kast, ante la carta oficialista, Jeannette Jara, Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales. “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto", expresó.

En otra publicación sostuvo: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet : elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”.

Al término de la reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, el Ejecutivo confirmó este asunto. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS) sostuvo: “Sí, sobre ese punto se ha tomado esa decisión para hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena”.

“Finalmente el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la recuperación dela democracia. Quienes luchamos por la recuperación de la democracia lo hicimos para que siempre se respetara la voz del pueblo y ese es un principio básico que siempre se tiene que respetar”, acotó.

Al respecto, el canciller van Klaveren manifestó que “por instrucción del Presidente de la República hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de las elección presidencial en nuestro país”.

“Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denostan al Presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidaridad democrática de nuestras instituciones”, criticó.

Previo a la confirmación del gobierno, parlamentarios opositores de la UDI y de Republicanos habían solicitado al Ejecutivo tomar cartas en el asunto. “Las palabras del Presidente colombiano no solo son imprudentes, sino que también alimentan tensiones innecesarias en la región", expresó la diputada e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Catalina del Real (Republicanos).

Anteriormente, Chile ya había hecho llegar una nota de protesta a Colombia a causa de declaraciones de Petro. En julio del año pasado, el mandatario colombiano había señalado que el exalcalde Daniel Jadue (PC), imputado por fraude al Fisco en el caso Farmacias Populares, “está preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres”. Estos dichos fueron calificados por el canciller Alberto van Klaveren como “inaceptables e imprudentes, que desconocen la trayectoria democrática de nuestro país, así como la existencia de un Estado de Derecho“.