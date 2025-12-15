Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

Parlamentarios de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, solicitaron al Presidente Gabriel Boric que emita una nota de protesta contra Colombia, a raíz de los dichos del mandatario de ese país sobre las elecciones de Chile.

Luego del contundente triunfo del representante de la oposición, José Antonio Kast, ante la carta oficialista, Jeannette Jara, Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales. " Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto", expresó.

En otra publicación sostuvo: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet : elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”.

Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha. Foto: ATON.

Ante esta situación, el presidente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, junto a su par de bancada, Jorge Alessandri, solicitaron al canciller Alberto van Klaveren citar urgentemente al embajador de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen, para entregarle la referida nota de protesta.

Los parlamentarios gremialistas señalaron que “a pesar de que estemos acostumbrados a la manera de expresarse que tiene el Presidente de Colombia, no es motivo alguno para que nuestro país acepte este nivel de intromisión ni, menos aún, las faltas de respeto hacia la ciudadanía (...) Por lo tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede normalizar este tipo de situaciones y lo que corresponde es citar al embajador de Colombia en Chile a La Moneda para hacerle entrega de una nota de protesta”.

Adicionalmente, los diputados republicanos e integrantes de la Comisión de RR.EE., Catalina del Real y Stephan Schubert, manifestaron que “tuvimos un proceso democrático impecable, destacado por muchos países, por lo tanto debemos como país rechazar cualquier forma de intervencionismo que amenace la estabilidad política del país”.

“Nos encontramos en un contexto donde las democracias deben ser preservadas y respetadas. Las palabras del Presidente colombiano no solo son imprudentes, sino que también alimentan tensiones innecesarias en la región. Chile debe actuar con firmeza para proteger su autonomía”, aseveró la diputada del Real.