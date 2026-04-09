Gobierno sumará indicaciones a proyecto de violencia escolar para “resguardar” la seguridad en universidades

Desde La Moneda, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, aseguró que tras el ataque a su par de Ciencia, Ximena Lincolao, el gobierno ingresará indicaciones al proyecto de seguridad escolar para ampliar las sanciones a universitarios condenados por hechos de violencia.

“Valoramos la condena transversal que ha existido respecto a este tema, pero Chile necesita más que declaraciones, necesita acciones concretas. Tenemos que abrir una discusión de fondo”, señaló la vocera.

“Las personas que ejercen violencia no debiesen seguir recibiendo beneficios del Estado, sobre todo si esos beneficios además son pagados por víctimas de hechos de violencia. Este es un debate necesario, urgente y que tenemos que tenerlo como país de manera inmediata”, continuó.

En ese sentido, explicó que además del ingreso de una querella contra quienes resulten responsables, el gobierno ingresará indicaciones al proyecto de violencia escolar.

“Acá hay una discusión que se tiene que dar en materia legislativa. Tenemos ‘Escuelas Protegidas’ ingresadas ya en el Congreso. Es importante que se vaya dando en marco de esta discusión el ir agregando materias que impliquen resguardar la seguridad en todos los establecimientos educacionales”, dijo Sedini.

“Acá la violencia no puede tener cabida ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún espacio público y a partir de eso esperamos que esta discusión tenga un apoyo transversal, no solo en materia escolar, sino que en todos los establecimientos educacionales del país”, continuó.

“Dicho eso, acá me parece también importante decir que la próxima semana vamos a tener este proyecto en tabla. Y ahí vamos a ver, en verde, quiénes están por proteger a nuestros niños, y en rojo quiénes están con los violentos”, adelantó la ministra.

En esa línea, aseveró: “Ya se avanzó en el área de educación escolar, pero evidentemente vamos a seguir avanzando. Es impresentable que personas que agreden y que interrumpen la sana convivencia educacional tengan beneficios del Estado, accedan a la gratuidad o a cualquier otro tipo de beneficio. Es por eso que vamos a avanzar en más indicaciones”.