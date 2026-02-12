SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno suspende vacaciones de altos mandos de Gendarmería y presenta denuncia ante Fiscalía tras liberación por error de reos

    El subsecretario de Justicia afirmó que el director nacional de la institución cuenta con el "respaldo" desde el Ejecutivo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, anunció varias medidas que se instruyeron desde la cartera ante el error en Gendarmería al liberar a dos reos, uno desde el Centro de Justicia en la Región Metropolitana y el segundo en Valparaíso, quienes debían cumplir con prisión preventiva.

    Esto tras realizar una reunión con los altos mandos de la institución encargada de la seguridad de los centros penitenciarios, donde se acordó suspender las vacaciones de los mencionados en vista de la situación actual que mantiene sumarios activos.

    “En primer lugar, les he transmitido el principio de la doble revisión a lo que ya está recogido en los protocolos que están vigentes, pero que a raíz y a la luz de estos hechos no se está implementando”, mencionó el subsecretario.

    En esa línea, indicó que, en segundo lugar, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, ya cursó destituciones a todos los funcionarios involucrados en las circunstancias. Además, señaló que se dio el inicio de sumarios, suspendiendo a todo responsable.

    “Cuando digo responsabilidad en toda la línea, tiene que ver con aquellos que otorgaron mala libertad, pero también aquellas jefaturas, direcciones regionales o jefes de unidad que no han ejercido el control directo que deben ejercer para que se cumpla con este protocolo”, detalló Muñoz.

    Asimismo, el subsecretario anunció que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que “se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades”.

    Mientras que la medida de suspender las vacaciones de los altos mandos va acompañada de la decisión de fijar una reunión con los mencionados el lunes 16 de febrero. “Porque vamos a desplegarnos a través de las subdirecciones para verificar que cada una de estas instrucciones ha bajado hasta el último funcionario o funcionaria que tiene trato directo”, argumentó el subsecretario.

    Respaldo a director nacional de Gendarmería

    Respecto a la gestión del director nacional de Gendarmería, el subsecretario aseguró que “cuenta con nuestro respaldo, y en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es reforzar las instrucciones que el propio director nacional ha entregado a cada una de sus jefaturas a nivel nacional”.

    Dentro de ello, precisó que se investigará si hubo algún acuerdo previo. “Aquí no puede haber ni concertación, ni negligencia grave, ningún otro tipo de situación que impida que la Gendarmería de Chile cumpla con el deber que le establece la ley”, sentenció.

    Más sobre:GendarmeríaJusticiaErnesto MuñozErrorReos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar

    Disolución de partidos: Demócratas asume el dictamen y FRVS acudirá al Tricel

    Boric tilda de “criminal” el bloqueo de EE.UU. a Cuba tras anuncio de envío de ayuda humanitaria a la isla

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Lo más leído

    1.
    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    2.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    3.
    Tras 230 días en la Antártica: avión de Ethan Guo realiza vuelo de vuelta al continente

    Tras 230 días en la Antártica: avión de Ethan Guo realiza vuelo de vuelta al continente

    4.
    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    5.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar
    Chile

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar

    Gobierno suspende vacaciones de altos mandos de Gendarmería y presenta denuncia ante Fiscalía tras liberación por error de reos

    Disolución de partidos: Demócratas asume el dictamen y FRVS acudirá al Tricel

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa
    Negocios

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Comercio acusa falta de claridad por la Ley de Plásticos de un Solo Uso

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”
    El Deportivo

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista
    Cultura y entretención

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?
    Mundo

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles