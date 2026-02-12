Gobierno suspende vacaciones de altos mandos de Gendarmería y presenta denuncia ante Fiscalía tras liberación por error de reos

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, anunció varias medidas que se instruyeron desde la cartera ante el error en Gendarmería al liberar a dos reos, uno desde el Centro de Justicia en la Región Metropolitana y el segundo en Valparaíso, quienes debían cumplir con prisión preventiva.

Esto tras realizar una reunión con los altos mandos de la institución encargada de la seguridad de los centros penitenciarios, donde se acordó suspender las vacaciones de los mencionados en vista de la situación actual que mantiene sumarios activos.

“En primer lugar, les he transmitido el principio de la doble revisión a lo que ya está recogido en los protocolos que están vigentes, pero que a raíz y a la luz de estos hechos no se está implementando”, mencionó el subsecretario.

En esa línea, indicó que, en segundo lugar, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, ya cursó destituciones a todos los funcionarios involucrados en las circunstancias. Además, señaló que se dio el inicio de sumarios, suspendiendo a todo responsable.

“Cuando digo responsabilidad en toda la línea, tiene que ver con aquellos que otorgaron mala libertad, pero también aquellas jefaturas, direcciones regionales o jefes de unidad que no han ejercido el control directo que deben ejercer para que se cumpla con este protocolo”, detalló Muñoz.

Asimismo, el subsecretario anunció que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que “se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación , a una concertación o algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades”.

Mientras que la medida de suspender las vacaciones de los altos mandos va acompañada de la decisión de fijar una reunión con los mencionados el lunes 16 de febrero. “Porque vamos a desplegarnos a través de las subdirecciones para verificar que cada una de estas instrucciones ha bajado hasta el último funcionario o funcionaria que tiene trato directo”, argumentó el subsecretario.

Respaldo a director nacional de Gendarmería

Respecto a la gestión del director nacional de Gendarmería, el subsecretario aseguró que “cuenta con nuestro respaldo, y en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es reforzar las instrucciones que el propio director nacional ha entregado a cada una de sus jefaturas a nivel nacional”.

Dentro de ello, precisó que se investigará si hubo algún acuerdo previo. “Aquí no puede haber ni concertación, ni negligencia grave, ningún otro tipo de situación que impida que la Gendarmería de Chile cumpla con el deber que le establece la ley”, sentenció.