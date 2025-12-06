Un guardia de seguridad de 43 años murió este sábado en Estación Central tras ser atacado con un arma cortopunzante en la Alameda, a la altura de Padre Alberto Hurtado. El hecho ocurrió cerca de las 08:30 horas, cuando la víctima y un compañero descendieron de una micro luego de finalizar su turno nocturno en el Hospital Roberto del Río, en la comuna de Independencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes, ambos trabajadores permanecían en el paradero cuando sostuvieron una discusión con un tercero, la cual escaló hasta convertirse en una riña. En ese contexto, el agresor extrajo un arma blanca y atacó al guardia, provocándole una lesión en el hombro que generó una importante pérdida de sangre . La víctima intentó desplazarse hacia la vereda sur de la Alameda, pero cayó debido a la gravedad de la herida.

El hombre fue trasladado inicialmente a la Mutual de Seguridad, ubicada a pocos metros del lugar, y posteriormente derivado a la Clínica Red Salud, donde se confirmó su fallecimiento alrededor de las 10:00 horas. La víctima era chilena, no registraba antecedentes penales y se desempeñaba como guardia de seguridad.

Personal de la Brigada de Homicidios, Carabineros y el Laboratorio de Criminalística realizaron peritajes en dos puntos del sitio del suceso: el lugar de la agresión y el sector donde cayó la víctima. Se mantienen trabajos de levantamiento de evidencia, revisión de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos, mientras una pista de la Alameda continúa cortada para facilitar las diligencias investigativas .

Guardia de seguridad muere apuñalado en Estación Central tras intento de asalto en la Alameda JAVIER SALVO/ATON CHILE

Sobre los resultados preliminares, el comisario Mendoza, de la Brigada de Homicidios de la PDI, explicó en un punto de prensa que “dos personas, ambos guardias de seguridad, luego de concluir su labor nocturna, al bajarse del paradero sostienen una discusión circunstancial con otra persona. Producto de ello se genera una riña, en donde el imputado, provisto de un arma cortopunzante, hiere en una oportunidad en el hombro a la víctima, quien fallece minutos después”.

El comisario aclaró además que no hay personas detenidas por este hecho. “Se está trabajando con las versiones de testigos y cámaras de seguridad. Con las características físicas del imputado, se podría en el transcurso de las horas establecer su identidad y, si el Ministerio Público lo estima, tramitar una orden de detención”, indicó.

La investigación continúa abierta para determinar el contexto de la discusión, la identidad del agresor y su paradero.