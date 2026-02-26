Gyvens Laguerre y su exsuegro quedan en prisión preventiva por sicariato de empresario en Quinta Normal

Esta tarde, el Sexto Juzgado de Garantía envió a prisión preventiva al exvocalista del grupo Reggaeton Boys, Gyvens Laguerre, y a su exsuegro, Miguel Ángel Cerda, por su presunta responsabilidad en el homicidio, bajo la modalidad de sicariato, del empresario Jaime Solanes (72).

El crimen se remonta al 26 de marzo de 2025, cuando Solanes, empresario ligado al rubro del plástico, llegaba hasta las dependencias de su negocio en la comuna de Quinta Normal. En ese momento fue abordado por un sujeto —que habría sido contratado para el crimen— quien le disparó en al menos dos ocasiones en la cabeza.

Así, luego de tres jornadas de formalización que iniciaron el pasado lunes, Laguerre y Cerda fueron enviados a prisión preventiva, luego de que el primero habría actuado como nexo entre el autor material del asesinato y el autor intelectual, Cerda.

El fiscal del equipo ECOH, Milibor Bugueño, informó que “hoy el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía y parte querellante y decretó la prisión preventiva para ambos imputados, por considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y también un peligro para la seguridad de las víctimas”.

El persecutor detalló que la parte querellante, correspondiente a la familia de la víctima, también se plegó a la solicitud de prisión preventiva.

Además, el fiscal Bugueño señaló que los antecedentes de la carpeta investigativa dan cuenta de “una planificación previa; esto, en la teoría, es un homicidio calificado a través del sicariato”.

Asimismo, detalló que en una audiencia posterior se verificará si el principio de ejecución del crimen ocurrió en Quinta Normal o en reuniones previas, que habrían tenido lugar en la casa de la exfigura televisiva, en Huechuraba, donde se reunieron los imputados.

“La idea no es quedarnos con lo que tenemos, las diligencias van a continuar”, anunció el persecutor.