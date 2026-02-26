SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gyvens Laguerre y su exsuegro quedan en prisión preventiva por sicariato de empresario en Quinta Normal

    Los imputados fueron considerados un peligro para la seguridad de la sociedad y la seguridad de las víctimas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Gyvens Laguerre y su exsuegro, Miguel Ángel Cerda fueron enviados a prisión preventiva. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Esta tarde, el Sexto Juzgado de Garantía envió a prisión preventiva al exvocalista del grupo Reggaeton Boys, Gyvens Laguerre, y a su exsuegro, Miguel Ángel Cerda, por su presunta responsabilidad en el homicidio, bajo la modalidad de sicariato, del empresario Jaime Solanes (72).

    El crimen se remonta al 26 de marzo de 2025, cuando Solanes, empresario ligado al rubro del plástico, llegaba hasta las dependencias de su negocio en la comuna de Quinta Normal. En ese momento fue abordado por un sujeto —que habría sido contratado para el crimen— quien le disparó en al menos dos ocasiones en la cabeza.

    Así, luego de tres jornadas de formalización que iniciaron el pasado lunes, Laguerre y Cerda fueron enviados a prisión preventiva, luego de que el primero habría actuado como nexo entre el autor material del asesinato y el autor intelectual, Cerda.

    El fiscal del equipo ECOH, Milibor Bugueño, informó que “hoy el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía y parte querellante y decretó la prisión preventiva para ambos imputados, por considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y también un peligro para la seguridad de las víctimas”.

    El persecutor detalló que la parte querellante, correspondiente a la familia de la víctima, también se plegó a la solicitud de prisión preventiva.

    Además, el fiscal Bugueño señaló que los antecedentes de la carpeta investigativa dan cuenta de “una planificación previa; esto, en la teoría, es un homicidio calificado a través del sicariato”.

    Asimismo, detalló que en una audiencia posterior se verificará si el principio de ejecución del crimen ocurrió en Quinta Normal o en reuniones previas, que habrían tenido lugar en la casa de la exfigura televisiva, en Huechuraba, donde se reunieron los imputados.

    “La idea no es quedarnos con lo que tenemos, las diligencias van a continuar”, anunció el persecutor.

    Más sobre:Gyvens LaguerreJaime SolanessicariatoMiguel Angel Cerda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Abogado de Maduro afirma que el Departamento del Tesoro de EE.UU. interfiere en su pago como defensor

    De enfermera a humorista: quién es Asskha Sumathra, la primera comediante transformista del Festival de Viña

    Juanes realiza homenaje a la cumbia local en Viña 2026 con la interpretación de Loca de Chico Trujillo

    Bellolio ante la reinstalación de la estatua de Baquedano: “Se cierra el ciclo donde la violencia intentó ganarle a la razón”

    Mon Laferte recibirá la Gaviota de Platino en su show de este jueves en Viña 2026

    Juanes invita a Mon Laferte e interpreta a Chico Trujillo en su aplaudido regreso al Festival de Viña

    Lo más leído

    1.
    Desbordes y estatua de Baquedano: “Lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”

    Desbordes y estatua de Baquedano: “Lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”

    2.
    Fondo, postura y gestos: los simbolismos detrás de la foto presidencial de Kast y el contraste con Boric

    Fondo, postura y gestos: los simbolismos detrás de la foto presidencial de Kast y el contraste con Boric

    3.
    Arrojó cero en alcotest: Fiscalía formalizará a Fran Maira por cuasi delito de lesiones graves tras accidente en La Dehesa

    Arrojó cero en alcotest: Fiscalía formalizará a Fran Maira por cuasi delito de lesiones graves tras accidente en La Dehesa

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    Gyvens Laguerre y su exsuegro quedan en prisión preventiva por sicariato de empresario en Quinta Normal
    Chile

    Gyvens Laguerre y su exsuegro quedan en prisión preventiva por sicariato de empresario en Quinta Normal

    Bellolio ante la reinstalación de la estatua de Baquedano: “Se cierra el ciclo donde la violencia intentó ganarle a la razón”

    Operativo en desarrollo por eventual fuga de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá
    Negocios

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá

    Quiroz completa equipo que lo acompañará en la Dipres y que debe revertir críticas a la entidad por estimaciones fiscales

    Estudio de 68 países: las reglas fiscales que dominan a nivel internacional

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo
    Tendencias

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    No alcanzó con los penales atajados por Brayan Cortés: Argentinos Juniors queda fuera de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    No alcanzó con los penales atajados por Brayan Cortés: Argentinos Juniors queda fuera de la Copa Libertadores

    Lucas Bovaglio, entre lágrimas tras la clasificación de O’Higgins: “Un día que va a quedar para siempre”

    Con un ritual en la malla y dos penales atajados: la dulce revancha de Omar Carabalí que clasifica a O’Higgins ante Bahía

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    De enfermera a humorista: quién es Asskha Sumathra, la primera comediante transformista del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    De enfermera a humorista: quién es Asskha Sumathra, la primera comediante transformista del Festival de Viña

    Juanes realiza homenaje a la cumbia local en Viña 2026 con la interpretación de Loca de Chico Trujillo

    Mon Laferte recibirá la Gaviota de Platino en su show de este jueves en Viña 2026

    Abogado de Maduro afirma que el Departamento del Tesoro de EE.UU. interfiere en su pago como defensor
    Mundo

    Abogado de Maduro afirma que el Departamento del Tesoro de EE.UU. interfiere en su pago como defensor

    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

    Renuncia Tarek William Saab a la Fiscalía General de Venezuela

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva