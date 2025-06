“¿Ha escuchado que a alguna persona la hayan drogado?”: El interrogatorio al garzón que atendió a Monsalve en el Ají Seco

Desde que el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve fue denunciado por los delitos de violación y abuso sexual, en una imputación realizada por una subalterna de esa cartera, la exautoridad ha sostenido no recordar los hechos ocurridos durante el 22 de septiembre.

Fue en esa fecha cuando el médico socialista y la denunciante concurrieron al restaurante Ají Seco Místico, para mantener una cena que luego terminó con los hechos que se denuncian. Lo que Monsalve también ha mantenido en su relato es la posibilidad de haber sido drogado , lo que según él, sería la fuente de por qué no recuerda lo ocurrido tras la comida del restaurante peruano ubicado en pleno centro de Santiago.

Incluso, esta hipótesis fue manifestada por Monsalve frente a los fiscales en la extensa declaración que este dio ante los investigadores en enero de este año. En ese encuentro, el médico planteó la posibilidad de que le hayan suministrado una sustancia que no deja rastros en el organismo, como sería el éxtasis líquido .

La idea que sostiene Monsalve, de haber recibido una sustancia probablemente en los tragos que ingirió en el restaurante, ya era conocida por los fiscales.

Tanto así que los persecutores tomaron declaración al garzón que atendió a Monsalve en la mesa del Ají Seco Místico el 22 de septiembre. Los fiscales le consultaron al trabajador si había oído de casos similares, donde se hubiese suministrado sustancias ilícitas en los tragos, en el local. El garzón, que se fue de Chile para atender “una situación familiar”, respondió acerca de esto el 8 de noviembre.

El interrogatorio

Macario Vargas, un hombre de nacionalidad peruana, fue quien atendió la mesa de Monsalve y la mujer. No era la primera vez que tenía que responder por el caso y en la última ocasión atendió las consultas del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.

- ¿Qué recuerda de las personas que atendió?

- Ese día no he visto nada anormal, todo tranquilo, no hubo mucha afluencia de público, estábamos pasando las Fiestas Patrias. No he visto discusión ni nada, o personas que se hayan ido mareadas y se cerró como cualquier día.

- ¿Usted recuerda a la pareja?

- Ese día atendí más de una pareja, a ellos no los conozco.

- Usted señala en su declaración que las personas que toman mucho pisco sour usted les advierte, ¿Usted le advirtió algo a esta pareja?

- No, porque no he revisado cuanto pisco sour ha tomado esa pareja.

- ¿Es normal que una mesa pida 8 pisco sour?

Sí, hay casos, hay personas que toman un pisco sour que llamamos vaticano, que tiene mucho más alcohol, pueden salir curados pero nadie sale ebrio. A ver, hay gente que bebe más y que con cuatro catedrales salen curados.

¿Qué recuerda de ellos? ¿Hay algo que recuerde de ellos?

No recuerdo nada físico, no discutieron, todo tranquilo, tomaron normal.

- ¿Cuándo se enteraron que la persona que había comido era Monsalve?

- Cuando llegó la PDI. Después con la televisión que hay en el restaurante vimos que era el señor Monsalve.

Casos de droga en el sector

Armendáriz dedicó varias preguntas a despejar la hipótesis de la droga. En ese sentido, además, le consultó sobre quiénes preparan los tragos en el local y si ha habido alguna queja en ese sentido.

- Alguna vez en las cercanías del restaurante, ¿ha escuchado que a alguna persona la hayan drogado?

No.

- ¿Y en el restaurant de ustedes?

- Es imposible

- ¿Por qué es imposible?

- Porque esas cosas no suceden. Algo se escuchó de que en el restaurante pasó algo, pero no sé cuál es la idea.

- ¿Alguna vez ha habido un reclamo contra el restauran? ¿Alguien que haya dicho que lo drogaron al interior del restaurante?

- No, nunca.

- ¿En el sector ha escuchado eso? ¿de que hayan drogado personas en el sector?

- No, nunca.

- ¿Ha habido robos al interior del restaurante?

- Que yo sepa, no. Porque soy nuevo, antes trabajaba en el Ají Seco de San Antonio, estuve ahí 9 años. En el otro Ají Seco tampoco pasó nada.

- ¿Quiénes preparan los tragos en el restaurante?

- Marco y Adonay son las dos únicas personas que preparan los tragos. Son siempre los mismos, salvo que quizás en el día de descanso sean reemplazados, y normalmente lo hace Hugo que también es garzón o corredor. Nunca he escuchado nada raro de ellos, son muchachos tranquilos, nunca he tenido un reclamo de ellos.

- ¿Ha ido antes la PDI o Carabineros a investigar algo del restaurant o del otro Ají Seco?

- No, nunca. Nunca he visto que PDI o Carabineros, salvo por este hecho, hayan investigado algún delito de ningún tipo.

Cuatro meses después de esta declaración, Vargas se fue a Perú . Así lo señaló otro trabajador del local, Milton Díaz, en una declaración de marzo de este año.

“Quisiera agregar que Macario Vargas, a mediados de marzo, se fue de Chile a Perú, ya que su madre está enferma en ese país, por lo que desconozco cuándo retorna a Chile”, dijo Díaz a la PDI en una de las últimas declaraciones por el caso.