Hallan a un hombre con múltiples impactos balísticos a un costado de la Iglesia San Francisco

La Policía de Investigaciones junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) trabaja para esclarecer el caso de un hombre que fue encontrado en la noche del viernes con múltiples impactos balísticos a un costado de a la Iglesia San Francisco, en Santiago centro.

El comisario Juan Zerené, oficial de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, informó que durante la noche la víctima se reunió con un sujeto desconocido en calle Londres con la Alameda. Las cámaras registraron una breve conversación entre ambos y al desconocido propinándole varios disparos a una corta distancia.

El homicida huyó en bicicleta del lugar. En el lugar del crimen, en tanto, los detectives hallaron once vainillas de 9mm, según comunicó el fiscal ECOH, Eduardo Pontigo.

De momento, los peritos de la PDI han tomado las impresiones dactilares de la víctima -de sexo masculino y de entre 25 a 30 años de edad- para determinar su identidad, debido a que entre sus prendas no se encontró ningún documento que pudiera acreditarla.

Asimismo, el Laboratorio de Criminalística Central de la policía civil se encuentra estudiando el origen de una sustancia blanquecina que estaba distribuida en bolsas pequeñas en el sitio del suceso y que podría corresponder a alguna droga.

“Paralelamente y en virtud del trabajo en el sitio del suceso se está empadronando a testigos, se están a analizando diversas cámaras presentes en el lugar con la finalidad de tener antecedentes objetivos que puedan explicar las circunstancias en que ocurrió el hecho”, cerró el comisario.