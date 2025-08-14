SUSCRÍBETE
Nacional

Hallan acopio de armas de guerra en Renca: investigan su arriendo para la comisión de delitos

La "Operación Sastre" de la PDI logró sacar de circulación armas de alto poder de fuego. El detenido, incluso, mantenía en su poder una subametralladora.

Rodrigo Gómez S. 
Rodrigo Gómez S.
Incautan armas de guerra en Renca.

Un operativo policial logró la incautación de armamento de guerra, en la comuna de Renca, en la zona norte de la Región Metropolitana, lo que dejó un saldo de cuatro detenidos, en dos arremetidas policiales.

El operativo denominado “Operación Sastre”, fue encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), específicamente por el MIT-0 de la Bicrim de Renca, en conjunto al Ministerio Público, lo que permitió la entrada y registro de dos domicilios.

La primera etapa de la operación se llevó a cabo el pasado 6 de agosto, cuando se registró una vivienda en la referida comuna, en donde se encontró 1.700 gramos de distintos tipos de drogas, la incautación de vehículos, además de encontrar munición calibre 9mm. En esta primera fase se logró la detención de tres personas.

Kit de armamento incautado en Renca.

El subprefecto Patricio Moreno, subjefe de la Bicrim Renca, señaló que, luego de la primera etapa “se logró establecer un domicilio en la misma comuna de Renca donde existía un acopio de armamento que tenía una persona de nacionalidad chilena, mayor de edad”.

De acuerdo al funcionario de la PDI, el armamento encontrado corresponde a una subametralladora marca Halcón, cuatro pistolas marca Glock de diversos calibres y modelos, además de otras pistolas marcas Gunther, Bersa, Lorcin, además de un kit de armamento que permite transformar una pistola en una subametralladora.

“Estamos hablando de armamento de alto poder de fuego que estaba depositado en una casa en la comuna de Renca y que también estaba administrado por este facilitador de armamento que tenía contacto con grupos delictuales de la zona", agregó.

“Nosotros presumimos, arrendaba todo este material para obtener ganancias y a la vez que estas armas eran utilizadas en diversos delitos”, agregó el subprefecto Moreno, quien señaló que se indagará si las armas encontradas estarían vinculadas a crímenes cometidos en la zona Metropolitana.

En tanto, el fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, aseguró que en los últimos años se trabaja por desbaratar las bandas de la comuna.

“Nos interesa descubrir ahora cuál es el origen de estas armas. Probablemente algunas pueden ser robadas, algunas pueden ser derivadas del comercio lícito, también puede haber algunas que han sido internadas ilegalmente al país (...)”, añadió el persecutor, acusando “descontrol” en la venta de municiones.

Con todo, el sujeto encontrado con el armamento fue sometido a control de detención y formalización, quedando en prisión preventiva, al igual que los otros tres aprehendidos de la semana anterior.

