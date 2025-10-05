Hallan cuerpo en Talcahuano con lesiones cortopunzantes atribuibles a terceros

Durante la madrugada de este sábado, la Policía de Investigaciones fue alertada del hallazgo de un cadáver en Talcahuano, Región del Biobío.

El subcomisario de la Brigada de Homicidios de Concepción, Jorge Cartagena, informó que el cuerpo corresponde a una persona adulta y de sexo masculino y que fue hallado en el sector Los Cerros.

Hasta ahora, las pericias realizadas por el Laboratorio de Criminalística Central y la Brigada de Homicidios arrojaron que el cuerpo tiene lesiones atribuidas a terceros, realizadas con un elemento cortopunzante.

“Actualmente, esta brigada se encuentra desarrollando diligencias a fin de establecer la correcta dinámica de los hechos, así como también la identidad de todos los autores del delito”, cerró el comisario.