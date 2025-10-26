Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros
En el sitio del suceso se encuentra la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile.
Este domingo, la Fiscalía, a través de su Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), se encuentra investigando el hallazgo de un cuerpo en San Javier de la región del Maule.
De acuerdo a la institución, las evidencias apuntan a que hubo una participación de terceros en la muerte del hombre.
La investigación está a cargo del fiscal Rodrigo Pizarro junto a Equipo ECOH.
En la misma línea, en el sitio del sucesose encuentra la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile.
NOTICIA EN DESARROLLO...
