Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país
Según el último reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el fenómeno está pronosticado para la tarde del viernes 16 de enero.
Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas, fenómeno que se extenderá en cuatro regiones del país, llegando en algunos sectores a los 36 grados Celcius.
Según reporta el organismo, el suceso ocurre debido a la presencia de una dorsal en altura, es decir, un área de alta presión en los niveles superiores de la atmósfera, que se caracteriza por ser una prolongación de un anticiclón y por la presencia de aire cálido y descendente.
Esto generaría un significativo aumento en las temperaturas máximas durante la jornada de este viernes 16 de enero, en gran parte del territorio de las regiones Metropolitana, O’Higgins y El Maule
El fenómeno se evidenciaría también en la zona precordillerana, y en los valles precordilleranos de la Región de Valparaíso.
Revisa a continuación el detalle de las altas temperaturas:
