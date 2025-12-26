Hasta 37°C de máxima: Emiten advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en siete regiones del país

Este viernes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica por temperaturas de hasta 37°C en siete regiones del país. Dicho fenómeno se desarrollará entre el domingo 28 hasta el miércoles 31 de diciembre.

Las regiones que se verán afectadas por el calor intenso serán Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

El organismo detalló que la advertencia agrometeorológica es a causa de una circulación ciclónica en superficie y de una dorsal en altura en la zona central, que favorecerá el ingreso de flujo del este y, con ello, un alza sostenida de las temperaturas máximas.

Debido a esto, la DMC alerta en especial al sector agrícola de dichas zonas y advierte que el pronóstico puede sufrir modificaciones en los días venideros.

Las temperaturas que se registrarán por región serán las siguientes:

Región de Coquimbo

Litoral: 22-24° (domingo 28), 22-24° (lunes 29) y 20-22° (martes 30).

Valle: 29-31° (domingo 28), 29-31° (lunes 29) y 31-33° (martes 30).

Precordillera: 30-32° (domingo 28), 30-32° (lunes 29), 32-33° (martes 30) y 31-33° (miércoles 31).

Región de Valparaíso

Litoral: 23-25° (lunes 29) y 24-26° (martes 30).

Valle: 31-33° (lunes 29), 33-35° (martes 30) y 32-34° (miércoles 31).

Precordillera: 33-35° (lunes 29), 35-37° (martes 30) y 35-37° (miércoles 31).

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: 31-33° (lunes 29), 32-34° (martes 30) y 32-34° (miércoles 31).

Valle: 32-34° (lunes 29), 33-35° (martes 30) y 33-35° (miércoles 31).

Precordillera: 31-33° (lunes 29), 33-35° (martes 30) y 33-35° (miércoles 31)

Región de O’Higgins

Litoral: 24-26° (lunes 29), 25-27° (martes 30) y 25-27° (miércoles 31).

Cordillera de la Costa: 29-31° (lunes 29), 30-32° (martes 30) y 30-32° (miércoles 31).

Valle: 31-33° (lunes 29), 32-35° (martes 30) y 32-34° (miércoles 31).

Precordillera: 31-33° (lunes 29), 32-35° (martes 30) y 32-34° (miércoles 31).

Región del Maule

Litoral: 24-25° (lunes 29), 25-27° (martes 30) y 25-27° (miércoles 31).

Cordillera de la Costa: 29-31° (lunes 29), 30-32° (martes 30) y 30-32° (miércoles 31).

Valle: 29-31° (lunes 29), 32-34° (martes 30) y 32-34° (miércoles 31).

Precordillera: 29-31° (lunes 29), 32-34° (martes 30) y 32-34° (miércoles 31).

Ñuble

Litoral: 24-26° (lunes 29), 25-27° (martes 30) y 25-27° (miércoles 31).

Cordillera de la Costa: 29-31° (domingo 28), 30-32° (lunes 29), 30-32° (martes 30) y 30-32° (miércoles 31).

Valle: 31-33° (domingo 28), 32-34° (lunes 29), 32-34° (martes 30) y 32-34° (miércoles 31).

Precordillera: 31-33° (domingo 28), 32-34° (lunes 29), 32-34° (martes 30) y 32-34° (miércoles 31).

Biobío