Nacional

“Hay Panzer para rato”: Senador Insulza agradece los mensajes de apoyo tras problemas cardíacos

El legislador socialista también confirmó a través de su cuenta en X que está con buen ánimo y “con ganas de seguir trabajando por Chile”, luego de someterse a una cirugía donde se le implantó un marcapasos tras presentar problemas cardiacos.

Por 
Lya Rosen
José Miguel Insulza

Después de haber sido intervenido en la Clínica Alemana, donde se le implantó un marcapasos, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza (82), se volcó a las redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo.

“Estoy bien, con buen ánimo, y como siempre… con ganas de seguir trabajando por Chile. Agradezco los mensajes de cariño que me han llegado”, escribió Insulza en su cuenta en la red social X, advirtiendo además que “y a quienes ya están diciendo ‘que se retire’… les aviso con cariño que todavía hay Panzer para rato”.

Lo que acompañó con un emoji de una cara sonriente y un “nos vemos pronto” al final.

El senador socialista por Arica y Parinacota fue hospitalizado este martes tras experimentar un episodio de mareos, como informó la Clínica Alemana en un comunicado.

De acuerdo a este, su diagnóstico fue el de un “bloqueo del ritmo cardíaco”, por el cual durante la tarde se le implantó un marcapasos definitivo. Tras la intervención, el centro asistencial informó que su evolución “ha sido satisfactoria”.

El senador Juan Luis Castro, en representación de la bancada del PS, confirmó que Insulza “tuvo un episodio de bloqueo auriculoventricular que significó una internación precoz y rápida ante los primeros síntomas de mareo”.

“Esto permitió instalar un marcapasos, que es la solución frente a esa alteración del ritmo, lo que claramente lo sitúa con un buen pronóstico. Tras el reposo prescrito, podrá retomar sus actividades” señaló Castro, quien también es médico de profesión.

Para luego agregar que “estas situaciones pueden ocurrir, pero José Miguel está tranquilo y estamos confiados en el éxito del procedimiento y en que pronto se recuperará para la actividad parlamentaria y política”.

