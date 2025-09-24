José Miguel Insulza es internado tras sufrir bloqueo cardíaco: será intervenido para implantarle marcapasos

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza (82) fue hospitalizado en la Clínica Alemana, de la Región Metropolitana, luego de presentar problemas cardíacos.

A través de un comunicado, el recinto asistencial señaló que “el senador José Miguel Insulza acudió hoy al Servicio de Urgencia tras experimentar un episodio de mareos”.

De acuerdo al texto, el diagnóstico recibido por el legislador fue el de un “bloqueo del ritmo cardíaco”, por lo que se adelantó que “durante la tarde se le implantará un marcapasos definitivo”.

El senador Insulza se mantiene en observación y su evolución “ha sido satisfactoria”.

¿Qué es un bloqueo cardíaco?

La afección que sufrió el senador Insulza, también llamada como bloqueo en rama, corresponde a un bloqueo o retraso en las estructuras del corazón, por donde “viajan” los impulsos eléctricos que provocan el latido y, por ende, la circulación de la sangre por el resto del cuerpo.

En la práctica, la afección es calificado como un tipo de arritmia, lo que hace que el ritmo cardíaco disminuya o se vuelva irregular.

Según detalla la Mayo Clinic, de Estados Unidos, los impulsos eléctricos que provocan los latidos comienzan en la cámara superior derecha del corazón (aurícula derecha) y viajan hasta la parte inferior (los ventrículos).

Esos impulsos eléctricos se trasladan a través de dos ramas, la derecha e izquierda. Si una de ellas está dañada u obstruida, se depende de la que se encuentra en buen estado, pero si las dos presentan problemas "el corazón puede latir muy lentamente, lo que puede requerir un marcapasos“.

Las causas de la afección son diferentes, de acuerdo a cuál de las ramas se bloqueó.

En el caso de la rama izquierda, entre las causas se mencionan: ataque cardíaco (infarto de miocardio), presión arterial alta (hipertensión), inflamación del músculo cardíaco (miocarditis), o músculo cardíaco engrosado, endurecido o debilitado (miocardiopatía).

En el caso de la rama derecha, el origen puede estar explicado por coágulos sanguíneos en los pulmones (embolia pulmonar), ataque cardíaco (infarto de miocardio), problemas en la estructura del corazón presentes desde el nacimiento (defectos cardíacos congénitos), como un orificio en la pared que separa las cavidades superiores del corazón (defecto del tabique auricular), presión arterial alta en las arterias pulmonares (hipertensión pulmonar) e inflamación del músculo cardíaco (miocarditis).

Entre los factores de riesgo se encuentran la edad avanzada y problemas cardíacos previos.