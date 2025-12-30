SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Héctor Barría (DC) y cirugía a madre de ministra Aguilera: “La mujer del César debe serlo y parecerlo; si hay dudas hay que aclarar”

    El integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados afirma que la operación de la progenitora de la titular de la cartera sanitaria se haya realizado en menos de 10 horas abre interrogantes. "Se ha generado una legítima duda, eso no podemos negarlo", asegura. Por eso, como bancada siguen los pasos de la UDI y pedirán el actuar de Contraloría.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    Lucía Sanhueza Vargas llegó el 23 de diciembre con una fractura al Hospital del Salvador, y poco más de 10 horas después ya estaba operada. La paciente era la mamá de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, e inmediatamente se encendieron las alarmas toda vez que diversos testimonios, incluso estudios, demuestran que en la práctica la resolución de este diagnóstico no es tan rápida.

    En ese contexto, el integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Héctor Barría (DC) afirma que se deben indagar los hechos.

    ¿Considera que hubo trato preferente en la atención de la madre de la ministra de Salud comparado con lo que ocurre con el resto de los pacientes?

    Esperamos que eso se aclare. A primera vista daría ese indicio, pero corresponde que, más allá de los ánimos políticos o poselectorales, no sigamos en una batalla que no tiene sentido. Es mejor aclarar. Además, el que nada hace, nada teme. Por lo tanto, si aquí se cumplió con los protocolos, esperemos que aquello se aclare. Por lo mismo, nosotros como Democracia Cristiana ya estamos en proceso de oficiar al ministerio y también a Contraloría para que se nos señale con claridad cómo se efectuó este proceso.

    En los registros de hospital se señala que hubo una instrucción de dirección y que incluso postergaron una cirugía. Con esos antecedentes, ¿cree que los protocolos y los criterios de priorización clínica se respetaron?

    Prefiero que eso lo señale Contraloría. No me parece adecuado apresurarme. Más allá de que uno pueda tener una mirada personal o ir formándose una convicción, prefiero esperar los resultados que arroje la Contraloría y también los informes del ministerio.

    ¿Y cuál es su mirada personal?

    Prefiero, a riesgo de perder una buena cuña política, esperar ese resultado. Creo que les hace bien a las instituciones cuando uno toma decisiones o emite declaraciones con más argumentos sobre la mesa. No quiero caer en el juego de las mismas fuerzas del actual gobierno que, teniendo ministerios y seremis, hoy día son los principales críticos de la gestión ministerial, tanto de Salud como del Presidente de la República.

    ¿Ve necesario que se realicen sumarios o auditorías para esclarecer el caso?

    Sí, por supuesto. Cuando hay dudas tenemos que ser capaces de actuar. Aquí creo que hay una regla básica en política y es que la mujer del César debe serlo y parecerlo. Es una regla básica en el sector público y aquí, si hay dudas, es mejor aclararlas a través de los informes emitidos por las entidades correspondientes.

    ¿Y ustedes van a tomar alguna acción concreta?

    Sí, como señalé, ya estamos en proceso. Espero que durante el día se envíen las solicitudes de información a todos los entes fiscalizadores correspondientes.

    ¿Considera que lo que se ha conocido deja una sensación de injusticia?

    Efectivamente. Aquí se ha generado una legítima duda, eso no podemos negarlo. Con todo, eso se va a ratificar a través de las respuestas que nos puedan entregar los organismos contralores.

    ¿Cree que la ministra debería salir a aclarar lo sucedido?

    Creo que siempre es bueno aclarar este tipo de hechos. Me habría parecido muy correcto que la ministra hubiese tomado ya alguna medida preventiva o haber conversado con quienes formamos parte de la Comisión de Salud. Ya está terminando el gobierno, pero siempre hubo un déficit en la gestión política, no solo de este ministerio, sino también de otros.

    Hay quienes han hablado incluso de una renuncia. ¿Cree que la ministra debería dar un paso al costado?

    Creo que los ministros siempre están expuestos a diversas situaciones. Entonces, primero prefiero esperar los informes.

