Hijo de Manuel León exige justicia por homicidio del trabajador: “Ellos fueron directamente a matar, no fue un accidente”

En las afueras de la sede del Servicio Médico Legal en Temuco, la tarde de este lunes, los hijos de Manuel León dialogaron brevemente con la prensa sobre el ataque armado en que su padre resultó muerto.

Manuel León, trabajador de la empresa Green América, de 60 años, recibió un mortal tiro cuando realizaba maniobras para escapar de una emboscada en el sector de Selva Oscura, de Victoria, en el predio forestal Los Prados de CMPC, en el que se desempeñaba haciendo labores de vigilancia.

La víctima conducía una camioneta de la empresa la noche del ataque cuando recibió un tiro mortal.

“Cuatro personas lo abordaron y ellos fueron directamente a matar, no fue un accidente. Esto es un acto terrorista, pero todo es materia de investigación. Nosotros como familia vamos a esperar que las policías actúen, que la fiscalía actúe, que actúen las instituciones básicamente”, señaló Andrés León, uno de los hijos del trabajador.

Asimismo, lamentó que esto se haya dado en un contexto de conflicto en la región.

“Mi papá también vive en una comunidad indígena y nuestra familia siempre ha tenido la mejor de las relaciones con toda la gente en el campo”, recalcó.

Por otro lado, manifestó su confianza en que los responsables de la muerte de su padre respondan por su crimen.

“Es difícil decirle a ellos algo. La justicia va a actuar. Mi papá era un hombre que creía mucho en la vida. Y bueno, cada persona sufre las consecuencias de sus actos y estas personas de alguna u otra manera lo van a pagar. Esperamos que las instituciones funcionen y que encuentren a los responsables de lo sucedido”, cerró.