SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”

La parlamentaria llamó a “reflexionar" sobre la "corresponsabilidad" en los eventos deportivos masivos. "No puede ser que un hincha tenga acceso a subirse al techo de un estadio. Acá hay temas de infraestructura", sostuvo.

Por 
Paula Pareja
 
Nicolás Quiñones
Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.

La diputada Mónica Arce se refirió al deceso de su hermano, el hincha de Colo Colo que falleció el pasado sábado 31 de agosto tras caer de desde la techumbre del Estadio Monumental, en la comuna de Macul. El hecho ocurrió antes del inicio del superclásico frente a Universidad de Chile.

Al respecto, la parlamentaria lamentó la muerte de su familiar y aseguró que era “un joven muy tranquilo, que trabajaba, solo era fanático, demasiado fanático, seguía a su equipo a todas las regiones que podía, seguía a su equipo al extranjero, pero era un chico trabajador, solo era fanático”, sostuvo.

El hincha cayo desde la techumbre tras intentar pasar a otra ubicación dentro del estadio. En ese sentido, la diputada señaló que “esta mala decisión”, fue “la única mala decisión que ha tomado en su vida, finalmente le costó la vida, fue su última decisión”.

Arce aprovechó la instancia para “reflexionar ante la corresponsabilidad que existe ante estos eventos deportivos o masivos y las propias decisiones de los hinchas”.

“Considero que no puede ser que un hincha tenga acceso a poder subirse al techo de un estadio o de un recinto. Acá hay temas de infraestructura", manifestó.

Junto con ello, criticó que no se suspendiera el partido tras el fallecimiento del hincha. “Como familia lo hemos conversado y nos parece una decisión, al menos cuestionable, que no se haya detenido el partido, más aún cuando tenemos situaciones anteriores que también han afectado y han terminado con la muerte de otros hinchas”.

“Recordar que mi hermano cayó minutos antes de que comenzara el partido, por lo tanto, si no se suspendía, por último, se podría haber aplazado. Pero pareciera ser que a lo mejor las verdaderas razones por las cuales no se suspende un partido es porque hay muchos intereses comprometidos”, criticó.

Más sobre:Mónica ArceHinchaColo coloEstadio Monumental

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

“No somos continuidad de este gobierno”: las razones del comando de Jara para tomar distancia de Boric

Matthei niega descuelgues en Chile Vamos en favor de Kast: “Hace dos años que no hablo con ellos. Nunca estuvieron acá”

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza

Sex Pistols suspende su show en Chile

La “oficina móvil” de Kast: el nuevo diseño en terreno del republicano para posicionarse

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

4.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

5.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Confirman fecha de pago del bono de hasta $82 mil para estudiantes: revisa quiénes lo reciben

Confirman fecha de pago del bono de hasta $82 mil para estudiantes: revisa quiénes lo reciben

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”
Chile

Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

“No somos continuidad de este gobierno”: las razones del comando de Jara para tomar distancia de Boric

Fernando Salinas deja la gerencia general de Grupo Security tras fusión con Bice
Negocios

Fernando Salinas deja la gerencia general de Grupo Security tras fusión con Bice

El primer balance del SII de la nómina de personas que recibieron más de 50 transferencias en un mes

Nicole Pastene asume como presidenta del directorio de Puerto Valparaíso y es la primera mujer en ocupar el cargo

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales
Tendencias

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

El plan de Hooters para volver a ser un negocio “atractivo”, tras su quiebra

La historia detrás de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

Antony se emociona hasta las lágrimas tras revelar que esperó 40 días en un hotel para firmar por el Betis de Pellegrini
El Deportivo

Antony se emociona hasta las lágrimas tras revelar que esperó 40 días en un hotel para firmar por el Betis de Pellegrini

Campeón del mundo con Argentina e ídolo del Rojo: “Independiente y la U deben ser eliminados de la Copa Sudamericana”

Gabriel Suazo, el nuevo capitán: cómo se reordena el vestuario de la Roja sin la Generación Dorada

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela
Finde

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Sex Pistols suspende su show en Chile
Cultura y entretención

Sex Pistols suspende su show en Chile

Retrasos y ajustes: la polémica en torno al Premio Municipal de Literatura y los Juegos Literarios Gabriela Mistral

En el Camino, Walter Salles y la adaptación de la novela que inmortalizó a Jack Kerouac

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza
Mundo

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza

Un juez cuestionado y la acusación contra el hombre fuerte de “Chiqui” Tapia: las claves de la censura a los audios de Karina Milei

Putin califica de “completo disparate” el temor a un futuro ataque ruso sobre Europa

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”