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    Hombre de 21 años muere tras recibir disparo en la cabeza en población de Puente Alto

    ECOH y la PDI investigan el hecho ocurrido en Bajos de Mena.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    ECOH investiga homicidio en Puente Alto.

    La noche de este martes un hombre murió luego de recibir impactos balísticos en su cabeza mientras se encontraba al volante de un vehículo en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 22 horas en la intersección de las calles El Silo y El Rodeo, en la población Bajos de Mena.

    En ese contexto -según los reportes de residentes del sector-, la víctima habría quedado en la línea de fuego de bandas rivales que se enfrentaban por el control de la zona para la venta de drogas, recibiendo disparos que lo dejaron gravemente herido.

    Hasta el lugar llegó en primera instancia el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) que lo trasladó hasta el Hospital Sótero del Río, donde llegó sin vida.

    Hasta el recinto médico se llegó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para realizar las primeras diligencias investigativas, las que se realizarán en conjunto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

    Según conoció este medio, la víctima corresponde a un hombre de 21 años, quien mantenía antecedentes penales, aunque no por causas que pudieran vincularlo al crimen organizado.

    Más sobre:PolicialECOHPuente AltoSeguridadBajos de Mena

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