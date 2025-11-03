OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Hombre de 52 años sufre robo de su vehículo en Recoleta y luego es baleado por asaltantes

Desde la policía civil informaron que los asaltantes habrían ejecutado otros delitos similares en el sector centro norte de la región.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

A eso de las 8.50 de este lunes, un hombre fue baleado por terceros e instantes después fue víctima del robo de su camioneta en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado preliminarmente por Carabineros, la víctima se aprestaba para salir de su domicilio, ubicado en calle Muñoz Gamero, cuando se aproximó a él un vehículo de color gris, del que descendieron dos sujetos con armas de fuego. La víctima, de 55 años, fue obligada a descender del vehículo y luego recibió un disparo en su pierna derecha. Con posterioridad, los asaltantes huyeron con la camioneta.

El inspector de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte, Nicolás Cifuentes, acotó que luego de las diligencias investigativas de rigor hallaron la camioneta marca Ford, modelo F-150, en Quilicura. Personal del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones está a cargo de las pericias al vehículo.

La víctima, en tantom se encuentra internada en un centro asistencial, fuera de riesgo vital.

“El personal de esta brigada se encuentra realizando diversas diligencias con la finalidad de identificar a los autores de este delito, los cuales habrían participado en la perpetración de otros hechos en la zona centro-norte de la Región Metropolitana”, añadió.

Más sobre:PolicialRecoletaEncerronaPDIQuilicuraRobo

