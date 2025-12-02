Hombre desnudo se arroja a los vehículos en ruta que conecta Chile y Argentina en el extremo sur

Un hombre en estado de ebriedad se arrojó desnudo sobre los vehículos que transitaban por la ruta internacional CH-255, que conecta Chile y Argentina en el extremo sur del país.

De acuerdo con lo reportado por el medio argentino La Nación esta jornada, este incidente se registró el pasado jueves 27 de noviembre en la tarde. Pese a que no hubo heridos, las acciones de este individuo generaron que un vehículo de dueños argentinos terminara con el parabrisas roto.

Desde Carabineros informaron a La Tercera que el hombre en cuestión es adulto y de nacionalidad chilena, y que en medio de un estado de euforia comenzó a entorpecer el tránsito de vehículos particulares y de carga, específicamente en el kilómetro 60.

A raíz de esta acción temeraria, el sujeto fue detenido por efectivos de la Tenencia Monte Aymond por desórdenes públicos y daños. Luego de ser trasladado a Punta Arenas, Región de Magallanes, para constatar lesiones, la Fiscalía lo dejó en calidad de apercibido y luego recuperó su libertad.