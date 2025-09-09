Hombre en riesgo vital tras ser atacado a disparos en Estación Central
ECOH encargó la investigación al OS-9 y Labocar de Carabineros. De momento no hay personas detenidas.
Un hombre terminó en riesgo vital, luego de que la noche de este lunes fuera atacado a disparos en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.
El hecho ocurrió en calle Fresia, a la altura del #1514, lugar donde la víctima, por causas que serán materia de investigación, recibió múltiples disparos en su cuerpo.
Debido a lo anterior, el individuo fue traslado hasta un recinto asistencial, donde se encuentra en riesgo vital.
El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se trasladó hasta el lugar para iniciar las primeras diligencias investigativas en torno a este homicidio frustrado.
Junto a ellos trabajará el departamento OS-9 y Labocar de Carabineros. De momento no se reportan detenciones por este hecho.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.