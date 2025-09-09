SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Hombre en riesgo vital tras ser atacado a disparos en Estación Central

ECOH encargó la investigación al OS-9 y Labocar de Carabineros. De momento no hay personas detenidas.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
ECOH investiga un homicidio frustrado ocurrido en Estación Central.

Un hombre terminó en riesgo vital, luego de que la noche de este lunes fuera atacado a disparos en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en calle Fresia, a la altura del #1514, lugar donde la víctima, por causas que serán materia de investigación, recibió múltiples disparos en su cuerpo.

Debido a lo anterior, el individuo fue traslado hasta un recinto asistencial, donde se encuentra en riesgo vital.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se trasladó hasta el lugar para iniciar las primeras diligencias investigativas en torno a este homicidio frustrado.

Junto a ellos trabajará el departamento OS-9 y Labocar de Carabineros. De momento no se reportan detenciones por este hecho.

Más sobre:PolicialEstación CentralHomicidio frustradoECOHDisparos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Miembros del directorio de TVN respaldan labor de Francisco Vidal y rechazan que se pretenda “socavar” pluralismo del canal

Turba ataca a carabineros e impide detenciones tras procedimiento por agresión en Talagante: 4 policías lesionados

Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa

Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

De la celulosa al retail: por qué todos quieren emitir deuda “verde” en Chile

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
Corte de Santiago rechaza solicitud de general (R) Iturriaga Neumann para dejar Punta Peuco y cumplir condena de 515 años en su casa

Corte de Santiago rechaza solicitud de general (R) Iturriaga Neumann para dejar Punta Peuco y cumplir condena de 515 años en su casa

5.
“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Hombre en riesgo vital tras ser atacado a disparos en Estación Central
Chile

Hombre en riesgo vital tras ser atacado a disparos en Estación Central

Miembros del directorio de TVN respaldan labor de Francisco Vidal y rechazan que se pretenda “socavar” pluralismo del canal

Turba ataca a carabineros e impide detenciones tras procedimiento por agresión en Talagante: 4 policías lesionados

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital
Negocios

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

De la celulosa al retail: por qué todos quieren emitir deuda “verde” en Chile

Avisos laborales anotan en agosto su menor nivel en 11 meses

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump
Tendencias

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Lo esperaban hinchas en el hotel de concentración: Marcelo Bielsa regresa a Chile para medirse frente a la Roja
El Deportivo

Lo esperaban hinchas en el hotel de concentración: Marcelo Bielsa regresa a Chile para medirse frente a la Roja

Eliminatorias europeas: selección de Italia salva el honor en los descuentos para imponerse a Israel

“Vinieron a agredir a nuestra gente”: plantel de Independiente se lanza contra la U tras ser descalificados de la Sudamericana

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”
Cultura y entretención

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

Netflix anuncia el nuevo documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza
Mundo

Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza

El dramático final del padre fugitivo que secuestró a sus hijos durante cuatro años en un bosque de Nueva Zelanda

Primer ministro François Bayrou cae tras perder moción de confianza y se profundiza crisis política en Francia

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”