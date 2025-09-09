Hombre en riesgo vital tras ser atacado a disparos en Estación Central

Un hombre terminó en riesgo vital, luego de que la noche de este lunes fuera atacado a disparos en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en calle Fresia, a la altura del #1514, lugar donde la víctima, por causas que serán materia de investigación, recibió múltiples disparos en su cuerpo.

Debido a lo anterior, el individuo fue traslado hasta un recinto asistencial, donde se encuentra en riesgo vital.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se trasladó hasta el lugar para iniciar las primeras diligencias investigativas en torno a este homicidio frustrado.

Junto a ellos trabajará el departamento OS-9 y Labocar de Carabineros. De momento no se reportan detenciones por este hecho.