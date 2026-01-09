Hombre en situación de calle muere tras ser apuñalado en Estación Central

La PDI investiga el homicidio de un hombre de nacionalidad haitiana en situación de calle en Estación Central.

Un hombre de nacionalidad haitiana murió la tarde de este viernes luego de trenzarse en una riña en la comuna de Estación Central.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santa Teresa con Antártica, donde se habría generado la disputa, que también involucró a un chileno como presunto autor del homicidio.

Debido a lo anterior, la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó hasta el lugar, junto a un equipo de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte.

El subcomisario Ítalo Alfaro detalló que concurrieron por “un homicidio de una persona con un arma cortante o punzante”.

“Se logró establecer a través de la criminodinámica, que el imputado se mantenía con la víctima en el lugar, y producto de una discusión lo agrede con un elemento cortante”, agregó Alfaro.

También resultó herida una mujer, quien resultó con lesiones leves. Se trata de la pareja de la víctima fatal.

Con todo, personal municipal detuvo a un individuo de nacionalidad chilena, quien le asestó una puñalada en el cuello al hombre.