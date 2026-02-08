Hombre fallece ahogado en playa Caleta Abarca de Viña del Mar tras ser sacado del mar inconsciente por salvavidas

Un hombre falleció ahogado la tarde del sábado en la playa Caleta Abarca, en Viña del Mar, región de Valparaíso.

Según información compartida por la Armada, que asistió al sitio del suceso, este sujeto habría sido sacado del mar inconsciente por salvavidas presentes en el lugar.

Tras ello, personal del SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, los esfuerzos habrían sido infructíferos y finalmente se constató el fallecimiento en el lugar por paro cardiorrespiratorio asociado a inmersión.

Por lo anterior, se constituyó en el lugar personal de la Policía Marítima para resguardar el sitio del suceso a la espera de las instrucciones del Ministerio Público.

“Ante este lamentable hecho, la autoridad marítima reitera el llamado a la ciudadanía a preferir playas habilitadas, respetar las indicaciones del personal de salvavidas y evitar el ingreso al mar en zonas no aptas. Y considerar las condiciones de mar antes de ingresar al agua, la prevención y el autocuidado son fundamentales para evitar emergencias”, llamó la teniente primero litoral Paula Barrientos, de la Capitanía de Puerto de Valparaíso.