Encarcelan preventivamente a sujeto imputado por femicidio frustrado en Osorno ocurrido en enero

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la captura durante la tarde del viernes de un sujeto en Osorno, Región de Los Lagos, que tenía una orden de detención en su contra por femicidio íntimo frustrado.

El individuo, de 26 años de edad, habría presuntamente el pasado 25 de enero de 2026 atacado a una mujer de 29 años de edad al interior del domicilio del imputado.

La investigación por parte de la PDI habría logrado establecer la participación del sujeto en los hechos señalados, por lo que el Juzgado de Garantía de Osorno habría emitido la orden de detención en su contra, según detalló la comisario Angélica Valenzuela, jefa (s) de la Brigada de Homicidios (BH) de la ciudad.

Según explicaron desde la PDI, el sujeto habría intentando huir al momento de su detención. Finalmente fue capturado por la acción de la Brigada de Homicidios.