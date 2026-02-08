SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Encarcelan preventivamente a sujeto imputado por femicidio frustrado en Osorno ocurrido en enero

    El sujeto habría sido capturado durante la jornada del viernes por personal de la Brigada de Homicidios de Osorno.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Encarcelan preventivamente a sujeto imputado por femicidio frustrado en Osorno ocurrido en enero PDI

    La Policía de Investigaciones (PDI) logró la captura durante la tarde del viernes de un sujeto en Osorno, Región de Los Lagos, que tenía una orden de detención en su contra por femicidio íntimo frustrado.

    El individuo, de 26 años de edad, habría presuntamente el pasado 25 de enero de 2026 atacado a una mujer de 29 años de edad al interior del domicilio del imputado.

    La investigación por parte de la PDI habría logrado establecer la participación del sujeto en los hechos señalados, por lo que el Juzgado de Garantía de Osorno habría emitido la orden de detención en su contra, según detalló la comisario Angélica Valenzuela, jefa (s) de la Brigada de Homicidios (BH) de la ciudad.

    Según explicaron desde la PDI, el sujeto habría intentando huir al momento de su detención. Finalmente fue capturado por la acción de la Brigada de Homicidios.

    Fue formalizado durante la jornada del sábado en el Juzgado de Garantía de Osorno. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, lo que fue acogido por el juzgado, que además estableció un plazo de investigación de 45 días.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialOsornoLos LagosFemicidioPDIBrigada de Homicidios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno llama a “ponerse la camiseta de Chile” y respaldar candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    Detienen a hombre de 61 años por homicidio registrado en diciembre de 2025 en el Biobío

    Presidente de la UDI critica respuesta de Arredondo por financiamiento al Excéntrico Fest y pide explicaciones a Boric

    Hombre fallece ahogado en playa Caleta Abarca de Viña del Mar tras ser sacado del mar inconsciente por salvavidas

    Excarabinero condenado por el caso Campillai concreta su primera salida dominical desde el penal de Molina

    Lo más leído

    1.
    Sujetos de interés: Fiscalía ahora va por notarios, conservadores y más supremos

    Sujetos de interés: Fiscalía ahora va por notarios, conservadores y más supremos

    2.
    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile

    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile

    3.
    Ministro Cordero sugiere que gobierno de Kast incorpore a Hacienda en eventual Comité de Seguridad

    Ministro Cordero sugiere que gobierno de Kast incorpore a Hacienda en eventual Comité de Seguridad

    4.
    Minsal refuerza alertas sanitarias en verano: aumentan brotes alimentarios y casos importados de dengue y chikungunya

    Minsal refuerza alertas sanitarias en verano: aumentan brotes alimentarios y casos importados de dengue y chikungunya

    5.
    Auxiliar y pasajera son las víctimas fatales: detienen a conductor de bus que chocó con camión en La Araucanía

    Auxiliar y pasajera son las víctimas fatales: detienen a conductor de bus que chocó con camión en La Araucanía

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Gobierno llama a “ponerse la camiseta de Chile” y respaldar candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU
    Chile

    Gobierno llama a “ponerse la camiseta de Chile” y respaldar candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Detienen a hombre de 61 años por homicidio registrado en diciembre de 2025 en el Biobío

    Presidente de la UDI critica respuesta de Arredondo por financiamiento al Excéntrico Fest y pide explicaciones a Boric

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast
    Negocios

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    El puzzle fiscal que enfrenta Quiroz tras el mayor déficit que hereda del gobierno de Boric

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre
    El Deportivo

    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre

    En vivo: Paqui Meneghini busca su primera victoria con la U en su visita a Huachipato

    Trágica escena en el Maracaná: jugador se desvanece y convulsiona en la goleada de Flamengo por Campeonato Carioca

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD
    Mundo

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra