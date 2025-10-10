Hombre fallece tras ser apuñalado en riña en costanera de Coquimbo

Personal de Carabineros detuvo este viernes a un sujeto que, en el marco de una riña registrada en plena Avenida Costanera de Coquimbo, dio muerte a otro tras apuñalarlo con un arma blanca.

Todo se registró cerca del mediodía frente al pub restaurante Kamanga, donde, por razones que se investigan, se produjo un altercado entre los dos sujetos.

Según informaron desde Carabineros, personal de la Tenencia Peñuelas detuvo minutos después al presunto autor del homicidio, un hombre adulto, quien “mantuvo una discusión con la víctima, la cual, luego de una lesión propinada con arma blanca, fallece en el Hospital de Coquimbo”.

Según informó la Fiscalía de Coquimbo, el agresor pasó a control de detención, mientras funcionarios del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la entidad, junto a efectivos del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), adoptaron la investigación para esclarercer las causas del hecho.