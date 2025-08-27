Hombre muere acribillado mientras conducía vehículo en La Pintana: dos personas terminaron heridas de gravedad

Un conductor fue acribillado al interior de su vehículo cuando transitaba por La Pintana. Foto: captura de pantalla.

Un hombre fue acribillado cuando conducía su vehículo en la comuna de La Pintana, en la zona sur de la Región Metropolitana, durante esta tarde, lo que también dejó a sus dos acompañantes gravemente heridos.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 16.30 horas en avenida Observatorio con Las Águilas, donde otro móvil interceptó a la víctima, disparándole en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte a quien se encontraba el volante.

Otros dos ocupantes del auto fueron heridos de gravedad, debiendo ser trasladados hasta el Hospital Padre Hurtado, donde fueron sometidos a intervención quirúrgica producto de sus lesiones.

El coronel Rodrigo Troncoso, de la 41° Comisaría de La Pintaba, señaló preliminarmente a Contigo en Directo de CHV que “por causas que están siendo investigadas el vehículo que mantiene diversos impactos balísticos y con una persona fallecida en su interior, se desplazada por Observatorio hacia el poniente, instante que, un vehículo efectuó un bloqueo en su desplazamiento y descendió un grupo indeterminado de sujetos, los que efectuaron disparos hacia el interior del vehículo”.

Por lo anterior se constituirá en el sitio del suceso el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, el que trabajará con la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer la dinámica del crimen.