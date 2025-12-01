Hombre muere baleado en Lo Espejo: investigan conflicto por control de espacios para venta de drogas

Este lunes, un hombre murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba en la vía pública de en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió esta tarde en la población Sierra Bella II de la referida comuna y producto del ataque otra persona resultó herida a bala, quien se encuentra fuera de riesgo vital.

Hasta el lugar concurrió el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) es la institución encargada de investigar el hecho.

Desde el sitio del suceso, el fiscal ECOH Eduardo Pontigo señaló que “dos individuos de nacionalidad chilena se encontraban afuera de unos domicilios, en la vía pública, instante en que son abordados por dos sujetos y proceden a darles disparos”.

“A raíz de ello, una de las víctimas recibe un disparo en la cabeza, con pérdida de masa encefálica, y el otro recibe un disparo a la altura del tórax”, detalló el persecutor Pontigo.

Asimismo, se informó que los heridos fueron trasladados por un vecino al SAR Julio Acuña Pinzón, en primera instancia. Posteriormente el sujeto con el disparo en su cabeza fue trasladado hasta la Clínica Dávila Vespucio, donde se constató su fallecimiento.

Dentro de las aristas de la investigación, se estudia la existencia de un ataque entre grupos delictivos rivales por el control del entorno del sector conocido como el Barrio Chino para el tráfico de drogas . Además, en medio de las diligencias en el lugar, las autoridades hallaron un cargador de una pistola, lo que será analizado como evidencia balístico. El objeto se cayó de uno de los atacantes en su huida.

Sobre las víctimas, el fiscal aseguró que “el hecho se investiga bajo una línea de crimen organizado, sin perjuicio de lo cual, las víctimas en este caso no mantienen sendos antecedentes penales que pudiesen establecer que eran delincuentes avezados. (...) Esto puede ser un hecho de tomar terreno de bandas rivales para los efectos de instalar lugares donde se vende droga”.

A su vez, el subcomisario Diego Novoa, de la Brigada de Homicidios de la PDI, afirmó que de momento se investiga un homicidio consumado y uno frustrado.

“Se encontraba el fallecido en el lugar, el cual es abordado por dos sujetos, los que disparan en su contra y en relación al lesionado, se encontraba en el sitio y también es herido. El lesionado mantiene una herida abdominal con entrada de proyectil balístico”, agregó el subcomisario Novoa.