Hombre muere tras ser baleado en plena vía pública en La Cisterna

Un homicidio se registró en horas de la noche en la comuna de la Cisterna, donde un hombre murió tras ser baleado en plena vía pública.

Los hechos se habrían registrado cerca de la 1:00 de la madrugada, cuando el hombre, entre 30 y 40 años, fue baleado en circunstancias que se investigan.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal ECOH Manuel Zará, "aproximadamente a las 0:50 horas del día de hoy recibimos la información de que una persona se encontraba fallecida aquí en la comuna La Cisterna .Se trataría de un hombre entre 30 y 40 años que habría recibido un impacto balístico por la espalda".

Además, agregó que se encuentran realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Por otro lado, según explicó el teniente César Méndez, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Sur, “Lo que señalaron al nivel 133, carabinero, indicaron que se escucharon aproximadamente siete disparos”, añadiendo que “una vez que llegó la persona policial a este lugar, realizó una inspección ocular por todo el lugar donde está el sitio del suceso, no encontrando alguna evidencia balística”.