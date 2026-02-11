Hombre muere tras ser baleado en Quinta Normal: sujetos dispararon en reiteradas ocasiones en su contra

Un hombre perdió la vida tras ser baleado en plena vía pública en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.

Los hechos se registraron alrededor de la medianoche, en calle Juana Quinel, donde un grupo de desconocidos disparó en varias ocasiones contra un sujeto.

Tras el ataque, la víctima, que sería un hombre de nacionalidad extranjera, fue trasladada hasta el hospital Félix Bulnes donde falleció a raíz de la gravedad de las heridas.

El Subcomisario Italo Alfaro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, detalló que “en el momento se logró apreciar que los imputados se trasladaban en un vehículo motorizado y es materia de investigación determinar la cantidad de estos, en estos momentos".

Además explicó que los sujetos habrían efectuado alrededor de 15 disparos.

“La víctima vivía en el lugar con su grupo familiar, se encontraba realizando el estacionamiento de su vehículo que se encontraba en la vía pública y fue atacado al momento de ingresar este", señaló.