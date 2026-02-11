SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre muere tras ser baleado en Quinta Normal: sujetos dispararon en reiteradas ocasiones en su contra

    Desconocidos atacaron al sujeto mientras se encontraba en las afueras de su domicilio.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PDI

    Un hombre perdió la vida tras ser baleado en plena vía pública en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.

    Los hechos se registraron alrededor de la medianoche, en calle Juana Quinel, donde un grupo de desconocidos disparó en varias ocasiones contra un sujeto.

    Tras el ataque, la víctima, que sería un hombre de nacionalidad extranjera, fue trasladada hasta el hospital Félix Bulnes donde falleció a raíz de la gravedad de las heridas.

    El Subcomisario Italo Alfaro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, detalló que “en el momento se logró apreciar que los imputados se trasladaban en un vehículo motorizado y es materia de investigación determinar la cantidad de estos, en estos momentos".

    Además explicó que los sujetos habrían efectuado alrededor de 15 disparos.

    “La víctima vivía en el lugar con su grupo familiar, se encontraba realizando el estacionamiento de su vehículo que se encontraba en la vía pública y fue atacado al momento de ingresar este", señaló.

    Más sobre:PDIHomicidioPolicialQuinta Normal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump defiende que un “buen” acuerdo con Irán privará al país de armas nucleares: “Serían tontos” si no acceden

    Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El drama de los adultos mayores que buscan un techo en las cárceles de Japón

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Lo más leído

    1.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    2.
    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    3.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    4.
    Los argumentos de la Fiscalía para revertir la libertad de Alberto Larraín y otros imputados del caso ProCultura

    Los argumentos de la Fiscalía para revertir la libertad de Alberto Larraín y otros imputados del caso ProCultura

    5.
    Independientes y de perfil técnico: quiénes son los tres subsecretarios del Mineduc de Kast

    Independientes y de perfil técnico: quiénes son los tres subsecretarios del Mineduc de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre muere tras ser baleado en Quinta Normal: sujetos dispararon en reiteradas ocasiones en su contra

    Vallejo reflota campaña de la UDI contra despidos de funcionarios en 2014 y cuestiona a la derecha por críticas actuales por “amarres”

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom
    Negocios

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom

    Quién es Xavier Niel, el multimillonario tras la compra de Telefónica Chile

    Alza en cuentas de la luz: Rincón deja en suspenso respaldar propuesta del gobierno para pagar deuda a distribuidoras

    El drama de los adultos mayores que buscan un techo en las cárceles de Japón
    Tendencias

    El drama de los adultos mayores que buscan un techo en las cárceles de Japón

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    Mira el golazo de Erick Pulgar en la victoria de Flamengo sobre Vitória de Bahía por el Brasileirao
    El Deportivo

    Mira el golazo de Erick Pulgar en la victoria de Flamengo sobre Vitória de Bahía por el Brasileirao

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna
    Cultura y entretención

    Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Trump defiende que un “buen” acuerdo con Irán privará al país de armas nucleares: “Serían tontos” si no acceden
    Mundo

    Trump defiende que un “buen” acuerdo con Irán privará al país de armas nucleares: “Serían tontos” si no acceden

    Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

    Estados Unidos continúa retirando sanciones a Venezuela y permite operar a empresas de servicios petroleros

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl