Hombre muere tras ser baleado mientras conducía en Recoleta

Un hombre adulto mayor murió luego de recibir disparos mientras conducía un vehículo por la comuna de Recoleta, en el sector norte de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la información policial, el hecho se registró alrededor de las 18.30 horas, en la calle Juárez Larga, cuando habría sido interceptado por un grupo de sujetos, quienes abrieron fuego en su contra, causándole la muerte en el lugar.

Lo anterior desplegó al Equipo de Homicidios y Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones (PDI), que investigan el hecho.

La fiscal ECOH Denisse Valenzuela señaló que “al llegar al lugar nos percatamos de que había un vehículo, y al interior un sujeto, que al parecer sería de nacionalidad peruana, de alrededor de 60 años, quien tiene diversos impactos balísticos en el cuerpo”.

Por lo anterior, se procedió a la revisión de cámaras y a la toma de declaración de testigos. Asimismo, la fiscal Valenzuela señaló que se investigan las causas vigentes dentro del sector, ya que en la referida calle y en las de alrededor, “tenemos al menos tres homicidios, así que se está analizando la existencia de bandas en el lugar que pudieran ser la causa del homicidio”.

De momento se descartaría el delito de robo con homicidio, ya que sus pertenencias fueron encontradas en el móvil.

Respecto a la cantidad de disparos, se señaló que el auto al menos tendría cinco impactos y en la vía pública quedaron cerca de ocho casquillos.

“Al parecer no habría sido seguido, sino que lo habrían esperado en el lugar y en ese contexto le dispararon”, señaló la fiscal Valenzuela, quien aventuró que podrían ser “dos o tres” los atacantes.

El subprefecto Orlando Vidal, de la Brigada de Homicidios de la PDI, sostuvo que “preliminarmente tenemos cerca de cuatro o cinco disparos en el vehículo”, pero la cantidad total se estaba estudiando.

La policía civil en las primeras diligencias hizo ingreso a una vivienda del sector, donde se investiga su relación con la víctima. La identidad del fallecido debe ser investigada y no se registran personas detenidas por este hecho.