Homicidio con arma cortante en Valparaíso: víctima no tenía antecedentes policiales

En el sector alto del Cerro Placeres de Valparaíso se produjo un homicidio con arma cortante, donde la víctima falleció con un shock hipovolémico.

Es por esto que, durante esta madrugada, el Ministerio Público solicitó la concurrencia al lugar de los hechos en Cabritería Norte a la Brigada de Homicidios de la PDI, junto al Laboratorio de Criminalística.

Es allí donde los detectives y el laboratorio determinaron que la víctima era un hombre chileno de 54 años, sin antecedentes policiales.

El fallecido presentaba dos heridas cortantes en la región cervical, con un shock hipovolémico como causa de muerte, consecutivo con las heridas.

“Los equipos especializados se encuentran trabajando en el sitio del suceso, levantando el relato de testigos, el empadronamiento de vecinos y el análisis de las cámaras de video, con la finalidad de establecer la identidad y la dinámica de él o los autores del presente hecho”, explicó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso.