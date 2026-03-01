SUSCRÍBETE
    Nacional

    Hombre de 33 años muere apuñalado en pleno centro de Valparaíso: atacantes serían tres personas

    La víctima recibió múltiples heridas cortantes y falleció en el lugar. La PDI realiza diligencias para identificar a los tres presuntos atacantes.

    Por 
    Catalina Aliste
    PDI en Valparaíso

    Un hombre chileno de 33 años murió la tarde de este sábado tras ser atacado con un arma cortante en calle Uruguay, en el barrio El Almendral, en pleno centro de Valparaíso. El hecho es investigado por la Brigada de Homicidios local, por instrucción del Ministerio Público.

    Tras la denuncia, miembros de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrieron al lugar junto al Laboratorio de Criminalística para realizar el trabajo en el sitio del suceso.

    En el sector efectuaron el levantamiento de evidencia biológica y recopilaron registros audiovisuales de cámaras de seguridad, mientras otros funcionarios desarrollaron empadronamientos y tomaron declaración a testigos.

    PDI en Valparaíso

    Una vez en el lugar, los detectives establecieron que la víctima presentaba múltiples heridas cortantes y cortopunzantes en las extremidades superiores, además de lesiones en la zona torácica y abdominal.

    Según detalló el prefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, la causa de muerte corresponde a un “traumatismo torácico abdominal por arma cortante”.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares recabados por la PDI, el ataque ocurrió cuando el hombre transitaba por el sector y fue abordado por al menos tres personas —dos mujeres y un hombre—, quienes lo agredieron con armas blancas, provocándole las lesiones que le causaron la muerte. El fallecido mantenía antecedentes policiales.

    Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para identificar y detener a los responsables.

    Hombre de 33 años muere apuñalado en pleno centro de Valparaíso: atacantes serían tres personas
    Hombre de 33 años muere apuñalado en pleno centro de Valparaíso: atacantes serían tres personas

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad
    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League
    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra
    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Irán ataca barco petrolero en el estrecho de Ormuz
    Irán ataca barco petrolero en el estrecho de Ormuz

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

