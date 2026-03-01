Hombre de 33 años muere apuñalado en pleno centro de Valparaíso: atacantes serían tres personas

Un hombre chileno de 33 años murió la tarde de este sábado tras ser atacado con un arma cortante en calle Uruguay, en el barrio El Almendral, en pleno centro de Valparaíso. El hecho es investigado por la Brigada de Homicidios local, por instrucción del Ministerio Público.

Tras la denuncia, miembros de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrieron al lugar junto al Laboratorio de Criminalística para realizar el trabajo en el sitio del suceso.

En el sector efectuaron el levantamiento de evidencia biológica y recopilaron registros audiovisuales de cámaras de seguridad, mientras otros funcionarios desarrollaron empadronamientos y tomaron declaración a testigos.

PDI en Valparaíso

Una vez en el lugar, los detectives establecieron que la víctima presentaba múltiples heridas cortantes y cortopunzantes en las extremidades superiores , además de lesiones en la zona torácica y abdominal.

Según detalló el prefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, la causa de muerte corresponde a un “traumatismo torácico abdominal por arma cortante”.

De acuerdo con los antecedentes preliminares recabados por la PDI, el ataque ocurrió cuando el hombre transitaba por el sector y fue abordado por al menos tres personas —dos mujeres y un hombre—, quienes lo agredieron con armas blancas, provocándole las lesiones que le causaron la muerte. El fallecido mantenía antecedentes policiales .

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para identificar y detener a los responsables.