Hombre queda en riesgo vital tras recibir disparos a bordo de su vehículo en San Ramón

Después de asistir a un ‘arengazo’ del club de fútbol de la Universidad de Chile en la comuna de Pudahuel este sábado, un hombre fue baleado en su vehículo mientras regresaba a su domicilio en San Ramón quedando con heridas de gravedad.

Según el comisario Loscar González de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) los disparos “impactaron a la víctima en la región del cráneo, motivo por el cual este fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde actualmente permanece internado en riesgo vital ”.

Por el momento se sabe que la víctima es un hombre de 40 años y que en el momento del ataque iba con otras tres personas en el vehículo, incluido su hijo, quienes fueron los que lo llevaron al centro asistencial.

Actualmente la PDI están realizando empadronamientos, declaración de testigos y el levantamiento evidencias, para conocer mayores antecedentes del hecho y poder dar con la identidad y el paradero del atacante.