Detienen a sujeto por posesión de droga tras llamado por desórdenes en Calera de Tango
Dentro del vehículo en el que fue fiscalizado además tenía armamento y municiones.
Mediante un llamado de la Central de Seguridad de Calera de Tango, Carabineros de la subcomisaría de la comuna concurrió al pasaje Atardecer con Lucero del Alba, en que un sujeto realizaba desórdenes. Más tarde fue detenido por posesión de drogas y armas.
En primera instancia el personal policial llevó a cabo una fiscalización del hombre quien se encontraba a bordo de un vehículo. Tras la inspección recibió primero una infracción por estar sin licencia y sin la documentación del automóvil.
Luego, los policías al detectar un fuerte olor a marihuana, procedieron a la revisión del vehículo, en que encontraron una bolsa contenedora de pasta base cocaína y un sobre de papel con marihuana prensada.
Además hallaron dos revólveres marca Smith & Wesson con 06 tiros cal. 38, cada uno sin percutir, junto con 24 municiones de diferente calibre.
El capitán Francisco Ibarra, oficial de ronda Prefectura del Maipo señaló que después de determinar que este armamento “se encuentra inscrito, pero no con el cargo vigente”, se procedió a la detención de esta persona.
Carabineros informó que el vehículo fue retirado de circulación, mientras que el hombre pasará a control de detención este sábado.
