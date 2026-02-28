SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen a sujeto por posesión de droga tras llamado por desórdenes en Calera de Tango

    Dentro del vehículo en el que fue fiscalizado además tenía armamento y municiones.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Mediante un llamado de la Central de Seguridad de Calera de Tango, Carabineros de la subcomisaría de la comuna concurrió al pasaje Atardecer con Lucero del Alba, en que un sujeto realizaba desórdenes. Más tarde fue detenido por posesión de drogas y armas.

    En primera instancia el personal policial llevó a cabo una fiscalización del hombre quien se encontraba a bordo de un vehículo. Tras la inspección recibió primero una infracción por estar sin licencia y sin la documentación del automóvil.

    Luego, los policías al detectar un fuerte olor a marihuana, procedieron a la revisión del vehículo, en que encontraron una bolsa contenedora de pasta base cocaína y un sobre de papel con marihuana prensada.

    Además hallaron dos revólveres marca Smith & Wesson con 06 tiros cal. 38, cada uno sin percutir, junto con 24 municiones de diferente calibre.

    El capitán Francisco Ibarra, oficial de ronda Prefectura del Maipo señaló que después de determinar que este armamento “se encuentra inscrito, pero no con el cargo vigente”, se procedió a la detención de esta persona.

    Carabineros informó que el vehículo fue retirado de circulación, mientras que el hombre pasará a control de detención este sábado.

    Lee también:

    Más sobre:Calera de TangoCarabinerosPosesión de drogasPosesión de armamento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aerolíneas suspenden sus vuelos a Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Lo que hay que saber para entender los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán

    Alto Comisionado de la ONU pide contención tras ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    ¿Qué riesgos enfrenta EE.UU. tras el lanzamiento de la operación “furia épica” contra Irán?

    Rusia condena ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y exige retorno inmediato a la vía diplomática

    Lo más leído

    1.
    Contraloría detecta irregularidades por más de $214 millones en cargas de combustible en la Municipalidad de Coelemu

    Contraloría detecta irregularidades por más de $214 millones en cargas de combustible en la Municipalidad de Coelemu

    2.
    Detienen a banda que operaba “castillo de la droga” en Pedro Aguirre Cerda

    Detienen a banda que operaba “castillo de la droga” en Pedro Aguirre Cerda

    3.
    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Detienen a sujeto por posesión de droga tras llamado por desórdenes en Calera de Tango

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Cómo le fue a Colo Colo y la U? Las estadísticas de Cristián Garay dirigiendo el Superclásico
    El Deportivo

    ¿Cómo le fue a Colo Colo y la U? Las estadísticas de Cristián Garay dirigiendo el Superclásico

    En Argentina revelan quiebre entre Marcelo Gallardo y Paulo Díaz en la crisis de River Plate: “Terminó desilusionado”

    Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Reseña de libros: Montserrat Arre, Natalia Ginzburg y Julieta Correa

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Aerolíneas suspenden sus vuelos a Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán
    Mundo

    Aerolíneas suspenden sus vuelos a Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Lo que hay que saber para entender los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán

    Alto Comisionado de la ONU pide contención tras ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago