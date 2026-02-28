Detienen a banda que operaba “castillo de la droga” en Pedro Aguirre Cerda

La Policía de Investigaciones (PDI) informó sobre un operativo en que tomaron detenidos a siete personas que formaban parte de un “clan familiar” dedicado a la venta de droga en la población Lo Valledor Sur en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

De acuerdo con el subprefecto Cristián Cifuentes, jefe subrogante de la Brigada Investigadora Criminal José María Caro, esta investigación habría comenzado hace seis meses.

Con este operativo en el lugar, conocido por los vecinos como “el castillo de la droga” por la forma de los pilares al ingreso de la puerta, lograron incautar seis kilos de droga de diferentes tipos.

El subprefecto mencionó además que entre los detenidos se encuentran dos hermanos mellizos, menores de edad, quienes lideraban esta organización tras el arresto de su padre en septiembre de 2025.

“Se trata de un clan familiar y gente que trabaja con ellos, que eran reclutados por ellos mismos, ya sean menores de edad y ciudadanos extranjeros, para que ellos realizaran la comercialización de drogas en el punto de venta”, mencionó el detective.

Dentro del inmueble además encontraron monitores que funcionaban junto a varias cámaras de seguridad que tenían en el perímetro del lugar.

La PDI señaló que la investigación sigue en curso para la captura del resto de los miembros de esta banda.

Desde la Fiscalía Metropolitana Sur informaron que cuatro de los detenidos, mayores de edad, quedaron con prisión preventiva al ser formalizados por el delito de tráfico de drogas.

El fiscal Milibor Bugueño, jefe de Alta Complejidad y Análisis Criminal de la Fiscalía Sur, dijo que “dos adolescentes detenidos quedaron privados de libertad con internación previsoria y un tercero con arresto domiciliario y arraigo nacional”.