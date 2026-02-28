Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

La Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrió a horas de la madrugada por el aviso de una persona fallecida en la avenida Manuel Antonio Matta en la comuna de Quilicura.

En el lugar pudieron comprobar que se trataba de un hombre de 22 años de nacionalidad chilena que falleció producto de un impacto balístico en su extremidad inferior izquierda.

Al lugar también llegó personal del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Rodrigo Rojas de Negri.

El subcomisario Matías Maulén de la BH Centro Norte señaló que “preliminarmente se puede decir que sí se conocían la víctima con el imputado, toda vez que hay una situación previa que narra una discusión entre ambos por algún tipo de rencilla anterior”.

Además mencionó que se están realizando diligencias para dar con el paradero del atacante, quien se dio a la fuga tras el hecho, mientras que la víctima ya fue identificada como un vecino del sector.

Asimismo, están realizando un rastreo de cámaras tanto, cercanas al lugar de los hechos, como otras que pudieran dar antecedentes de los movimientos previos y posteriores del atacante.

“La víctima no se encontraba solo con el imputado, sino que también habían cercanos y amigos de la víctima en el lugar, quienes fueron testigos presenciales del hecho”, informó el detective, quien además dijo que ya se había tomado declaración a estas personas.