Detienen a hombre de 73 años por femicidio íntimo frustrado en Hualpén

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción detuvieron a un hombre 73 años quien será imputado por el delito de femicidio frustrado.

El hecho habría ocurrido en la tarde del 17 de enero en la comuna de Hualpén en que el detenido agredió con un arma cortante y un elemento contundente a su expareja tras una discusión en el domicilio que tenían en común.

Según la investigación, el imputado y su expareja llevaban separados más de 20 años, pero tienen hijas en común.

La víctima, quien quedó con heridas de gravedad, fue auxiliada por vecinos y trasladada al Hospital Las Higueras de Talcahuano. Logró sobrevivir gracias a la oportuna atención médica .

La comisaria Carla Gutiérrez de la BH de Concepción señaló que “el imputado a partir de ese momento se dio a la fuga encontrándose prófugo hasta ayer (viernes) cuando luego de que diversas diligencias realizadas por personal de la Brigada de Homicidios, fue ubicado y detenido en la comuna de Hualpén”.

El hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talcahuano, para su control de detención.