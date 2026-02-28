SUSCRÍBETE
    Nacional

    Detienen a hombre de 73 años por femicidio íntimo frustrado en Hualpén

    El sujeto agredió a su expareja con un arma cortante y un elemento contundente que le provocó heridas de gravedad.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Foto referencial

    Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción detuvieron a un hombre 73 años quien será imputado por el delito de femicidio frustrado.

    El hecho habría ocurrido en la tarde del 17 de enero en la comuna de Hualpén en que el detenido agredió con un arma cortante y un elemento contundente a su expareja tras una discusión en el domicilio que tenían en común.

    Según la investigación, el imputado y su expareja llevaban separados más de 20 años, pero tienen hijas en común.

    La víctima, quien quedó con heridas de gravedad, fue auxiliada por vecinos y trasladada al Hospital Las Higueras de Talcahuano. Logró sobrevivir gracias a la oportuna atención médica.

    La comisaria Carla Gutiérrez de la BH de Concepción señaló que “el imputado a partir de ese momento se dio a la fuga encontrándose prófugo hasta ayer (viernes) cuando luego de que diversas diligencias realizadas por personal de la Brigada de Homicidios, fue ubicado y detenido en la comuna de Hualpén”.

    El hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talcahuano, para su control de detención.

    Detienen a hombre de 73 años por femicidio íntimo frustrado en Hualpén
    Detienen a hombre de 73 años por femicidio íntimo frustrado en Hualpén

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Desahogo lila: Deportes Concepción se impone a Coquimbo y logra el primer triunfo en su retorno a la división de honor
    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Argentina eleva nivel de seguridad en el país a “alto” tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán
