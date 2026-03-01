Un hombre perdió la vida la madrugada de este domingo luego de volcar violentamente su vehículo en la autopista Acceso Sur a Santiago, a la altura del cruce de Buin, en la Región Metropolitana. El accidente también dejó a una mujer con lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió cerca de la 01.00 horas en el kilómetro 27 de la vía, también conocida como Autopista del Maipo. Por razones que se investigan, el conductor perdió el control del automóvil e impactó contra las barreras de contención. Tras el choque, el vehículo volcó en reiteradas ocasiones.

Debido a la fuerza del impacto, el conductor salió eyectado del automóvil y falleció en el mismo lugar del accidente. En tanto, la mujer que lo acompañaba resultó con heridas de gravedad y fue asistida por personal de la autopista antes de ser trasladada al Hospital de Buin, donde permanece en observación médica.

Trágico accidente en Autopista del Maipo: conductor fallece tras salir eyectado del vehículo. Imagen referencial.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, cuyos equipos trabajan para establecer la dinámica del hecho, la causa basal del accidente y la velocidad a la que se desplazaba el vehículo. Desde la unidad policial indicaron que el automóvil quedó con destrucción total.

A raíz del procedimiento y las labores investigativas, una de las pistas en dirección sur se mantiene con restricción de tránsito. Las autoridades llamaron a conducir con precaución y respetar la señalización de emergencia en el sector.