SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Homicidio en Curacaví: hombre pierde la vida tras robo de vehículo en su domicilio

La víctimas fue encontrada en las afueras de su domicilio. Personal de Carabineros se encuentra investigando los hechos.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un hombre perdió la vida luego de que desconocidos robaran su vehículo desde su domicilio en la comuna de Curacaví.

Los hechos se registraron alrededor de las 3:00 de la madrugada, en el sector Los Hornitos de la comuna, cuando tres individuos ingresaron a la parcela en donde vive el hombre de 44 años con el fin de sustraerle su vehículo.

De acuerdo a la información preliminar de Carabineros, las alarmas del inmueble persuadieron a los delincuentes, sin embargo, posteriormente a las 5:00 de la mañana, vecinos tomaron contacto con personal policial ya que la víctima se encontraba fallecida en las afueras de su domicilio.

La víctima tenía lesiones atribuibles a un atropello y su vehículo había sido sustraído por desconocidos.

Personal de la SIP de Carabineros se encuentra realizando las primeras diligencias con el fin de esclarecer los hechos.

Más sobre:PolicialCuracavíHomicidioVehículoRObo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Chile se convierte en el mejor cliente de los fabricantes “del arma de Batman”, tras compras de Carabineros

Ministerio de Transportes sostiene que Red Movilidad se encuentra operando en su totalidad a pesar de huelga de conductores

Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”

Quién es quién en la bizarra “maratón” de corpóreos en un partido del fútbol de Chile

Este día llegará un frente frío “imponente”, viento y lluvia a Santiago, según el pronóstico

Lo más leído

1.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

2.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

3.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

4.
Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

5.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Ministerio de Transportes sostiene que Red Movilidad se encuentra operando en su totalidad a pesar de huelga de conductores
Chile

Ministerio de Transportes sostiene que Red Movilidad se encuentra operando en su totalidad a pesar de huelga de conductores

Homicidio en Curacaví: hombre pierde la vida tras robo de vehículo en su domicilio

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Chile se convierte en el mejor cliente de los fabricantes “del arma de Batman”, tras compras de Carabineros
Negocios

Chile se convierte en el mejor cliente de los fabricantes “del arma de Batman”, tras compras de Carabineros

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025

Programa económico: Jara reformula ingreso vital de $750 mil y pone énfasis en la inversión, pero mantiene negociación ramal

Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales
Tendencias

Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales

Quién es quién en la bizarra “maratón” de corpóreos en un partido del fútbol de Chile

Este día llegará un frente frío “imponente”, viento y lluvia a Santiago, según el pronóstico

Diez fechas de clásicos y máxima tensión: los rivales de Coquimbo Unido, la U y Audax Italiano en la lucha por el título
El Deportivo

Diez fechas de clásicos y máxima tensión: los rivales de Coquimbo Unido, la U y Audax Italiano en la lucha por el título

La lista de técnicos libres que asoma en el horizonte de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón

La gran campaña de Coquimbo Unido cruza las fronteras: el crack internacional que sigue de cerca el sueño pirata

4 películas recomendadas para ver en Sanfic
Finde

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

¿Cuándo y por qué realmente fue detenida? Los detalles inéditos del paso de Cecilia por la cárcel
Cultura y entretención

¿Cuándo y por qué realmente fue detenida? Los detalles inéditos del paso de Cecilia por la cárcel

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”
Mundo

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”

Estados Unidos apunta que Rusia y Ucrania deberán hacer concesiones: “Quizá no sea justo, pero es lo que se necesita”

Hamas dice anteponer los “intereses nacionales” tras aceptar una propuesta de alto el fuego para Gaza

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?