Homicidio en Curacaví: hombre pierde la vida tras robo de vehículo en su domicilio
La víctimas fue encontrada en las afueras de su domicilio. Personal de Carabineros se encuentra investigando los hechos.
Un hombre perdió la vida luego de que desconocidos robaran su vehículo desde su domicilio en la comuna de Curacaví.
Los hechos se registraron alrededor de las 3:00 de la madrugada, en el sector Los Hornitos de la comuna, cuando tres individuos ingresaron a la parcela en donde vive el hombre de 44 años con el fin de sustraerle su vehículo.
De acuerdo a la información preliminar de Carabineros, las alarmas del inmueble persuadieron a los delincuentes, sin embargo, posteriormente a las 5:00 de la mañana, vecinos tomaron contacto con personal policial ya que la víctima se encontraba fallecida en las afueras de su domicilio.
La víctima tenía lesiones atribuibles a un atropello y su vehículo había sido sustraído por desconocidos.
Personal de la SIP de Carabineros se encuentra realizando las primeras diligencias con el fin de esclarecer los hechos.
